Türk lirasını yakıp fotoğraf paylaşmıştı, evinden çıkanlar şaşkına çevirdi

Sosyal medya hesabından Türk lirasını yakma görüntülerini paylaşan zanlı Rize’de tutuklandı. Zanlının evinde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve yanmış para ele geçirildi.

Rize Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan çalışma kapsamında bir şahsın sosyal medya üzerinden Türk lirasını yaktığı video ile uyuşturucu madde görselleri paylaştığı belirlendi.

Kimliği tespit edilen kişinin ikametinde yapılan aramada, 3 kilo 77 gram esrar maddesi, 2 kök Hint keneviri, 1 tabanca, 2 yivsiz av tüfeği ve 1 bir kısmı yanmış 100 liralık banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (AA)

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