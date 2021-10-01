Türk Lirası’yla ilgili yeni karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Türk lirası mevduatında uygulama süresi sona eren stopaj indirimi 31 Aralık tarihine kadar uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ekim 2020’den bu yana TL mevduatlara uygulanan stopaj desteği süresi 31 Aralık’a kadar uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre vadesiz ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda indirimli oran yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 3 olarak uygulanmaya devam edecek. 1 yıldan uzun vadeli hesaplardan stopaj alınmama da sürecek. Eylül 2020’de 3 aylığına getirilen düzenleme daha önce Aralık 2020, Mart 2021 ve Temmuz 2021 tarihlerinde 3’er ay süreyle uzatılmıştı.