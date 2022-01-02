Türk mallarına boykot uygulayan Suudilerden Türkiye’ye rekor satış

Türk mallarına boykot uygulayan ve Türkiye’den ithalatı 3,2 milyar dolardan 189 milyon dolara düşüren Suudi Arabistan, 2021’de 11 ayda Türkiye’ye 3 milyar dolarlık mal satarak rekor kırdı. Suudiler Türk ürünlerine boykot uygulamaya devam ederken, Türkiye bu ülkeden ithalatını artırdı.

Sozcu.com.tr

Türk mallarına dönük fiili boykot uygulamaya devam eden Suudi Arabistan, Türkiye’ye ihracatta rekor kırdı.

TÜİK verilerine göre, 2019’da 3,2 milyar dolara kadar yükselen Türkiye’nin Suudi Arabistan’a ihracatı, 2021’in Ocak-Kasım döneminde 189 milyon dolara kadar geriledi.

2019’da 1,9 milyar dolar, 2020’de 1,7 milyar dolar olan Türkiye’nin Suudi Arabistan’dan ithalatı ise 2021’in Ocak-Kasım döneminde 3 milyar dolara yükselerek rekor kırdı.

Böylece Türkiye, Suudi Arabistan’a karşı 2,8 milyar dolarlık yüksek dış ticaret açığı vermiş oldu.

Suudi Arabistan’dan yapılan ithalatın 2,7 milyar dolarla büyük kısmını kimyevi ürünler oluşturdu.

KATAR’A AMBARGO KALKTI AMA…

Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleri ve Mısır, Katar’a karşı 3,5 yıldır devam eden siyasi ve ekonomik ambargoyu Ocak 2021’de kaldırdı. Suudi Arabistan ile Katar arasındaki ticaret de yeniden başladı.

Ancak ambargo döneminde Katar’a destek veren ve bu ülkeye asker gönderen Türkiye’ye karşı uygulanan fiili boykotta geri adım gelmedi.

Körfez ülkeleri, Türkiye ve Katar’dan Müslüman Kardeşler örgütüne desteği kesmelerini istiyordu.

İstanbul’da Suudi Konsolosluğu binasında Suudi yönetiminin talimatıyla gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi de iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilimi artırmıştı.

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