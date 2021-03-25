Türk markalara e-ihracatla ABD'ye açılma şansı

İSTANBUL (AA) – Digital Partners Ajans, sunduğu hizmetle Türk markalara e-ihracatla ABD pazarına açılma imkanı sunuyor.

Digital Partners Ajans'ın açıklamasına göre, son dönemde e-ihracata odaklanan Türk firmaları, e-ihracatla başta ABD olmak üzere dünya ticaretinde yer almayı amaçlıyor.

ABD ve Çin arasında yaşanan ticari rekabetin sürmesinin global e-ihracat ekseninde Türkiye'yi öne çıkarması bekleniyor.

Gelişmelerle birlikte son yıllarda devlet teşvikleriyle de desteklenen e-ihracat, orta ve büyük ölçekli işletmeler için birçok fırsatı beraberinde sunuyor. Geleneksel anlayışa göre maliyette avantajlar sunan model, yurt dışı pazarında söz sahibi oyuncu olabilmek açısından büyük önem taşıyor.

Yüksek teknolojinin kullanımı, gönderim maliyetlerinin azalması, düzenlenen yasalar ve sağlanan kolaylıklarla e-ihracat Türkiye'de hizmet veren markaların önemli gündemleri arasında yer alıyor.

Çin, 2019'da e-ticaretten 863 milyar dolarla lider konumda yer alırken, Çin'i, 360 milyar dolarla ABD, 88 milyar dolarla Japonya, 82 milyar dolarla Birleşik Krallık ve 74 milyar dolarla Almanya takip ediyor.

Türkiye'nin sahip olduğu 37 milyon e-ticaret kullanıcısının 2024'e kadar 53 milyona ulaşması bekleniyor. Ayrıca, Türkiye nüfusunun yüzde 44'ü online alışveriş yapıyor ve bu kullanıcıların yüzde 80'i online alışveriş öncesinde araştırma gerçekleştiriyor. e-ticaret uygulamalarında 2023'te 350 milyar lirayı öngören Türkiye, e-ihracat için 70 milyar lira hedefliyor.

Yakın zamanda büyük ivme kaydeden e-ticaret içerisinde önemli bir pay sahibi olma potansiyelini taşıyan e-ihracat, Türk markalarının dünya pazarlarını ve yaşanan gelişmeleri takip ederek uluslararası şirketler ile aynı şartlarda rekabet etmesini sağlıyor.

e-ihracatla şirketlerin ürün veya hizmetleri farklı ülkelerin pazarlarında yer alırken, iç piyasada sınırlı kalmayarak hızlı ve güvenli bir biçimde tüm ürün veya hizmetlerin dünyadan alıcılarla buluşmasına imkan tanıyor. Ayrıca, salgın sürecinde online e-ticaret faaliyetlerinin bu denli önem kazanmasıyla yeni pazarlar arayan ve ticari faaliyetlerini uluslararası seviyeye taşımak isteyenler için büyük önem taşıyor.

– "Türk markalarının ABD pazarında en iyi şekilde yer almasını sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Digital Partners Ajans Üst Yöneticisi (CEO) Tunç Günbey, 2014'te kurulan şirketin, bünyesinde veriye dayalı dijital performans reklamcılığı, kullanıcı deneyimi ve tasarımı, arama motoru optimizasyonu ve sosyal medya yönetiminin yanı sıra e-ticaret danışmanlığı hizmetleri verdiğini bildirdi.

Günbey, e-ihracatta sundukları modelle Türk markalarının ABD pazarında en iyi şekilde yer almasını sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu rekabetçi ama potansiyeli büyük pazarda 'dijital distribütörlük' anlayışıyla ABD'deki tüm pazar yerlerinde hesapların açılıp yönetilmesi ve optimizasyonu başta olmak üzere, web site tasarımından dijital pazarlama ve sosyal medya hesaplarının yönetimine kadar ürünlerin satışa sunulması için gereken lojistik ve satış sonrası takibi gibi birçok konuyla bizzat ilgileniyoruz.

ABD'nin New Jersey eyaletinde yer alan 15 bin metrekarelik lojistik merkezimizle markalarımızın ürünlerinin depolanabileceği bir alan sağlıyoruz. Hizmet verdiğimiz markalarımızın sınır engeline takılmadan ürünlerini ülke içerisinde depo alanımızda muhafaza ediyoruz ve tedarikini gerçekleştiriyoruz. Böylece e-ihracat yolculuğunda pazarda yer alan rakiplerinizle aynı erişim hızına sahip oluyorsunuz."