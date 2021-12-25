Türk Metal greve gidiyor

Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecindeişveren sendikası MESS ile anlaşamadığını duyuran Türk Metal Sendikası, grev kararı aldı. Türk Metal Başkanı Pevrul Kavlak, “Artık bıçağın kemiğe dayandığı noktadayız. Bundan sonraki süreçte, eylemse eylem, grevse grev” dedi.

Sozcu.com.tr

Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası (MESS) arasında 12 Ekim 2021 günü başlayan ve 130 bin işçiyi ilgilendiren Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri grev kararıyla sonuçlandı.

Bugün sendikanın Gemlik Şubesi’nin 4. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, “Artık sözün bittiği yerdeyiz, bıçağın kemiğe dayandığı noktadayız. Bundan sonraki süreçte, eylemse eylem, grevse grev” dedi.

MESS İLK AY İÇİN YÜZDE 12 ÖNERMİŞTİ

MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamına giren iş yerleri arasında, önemli sanayi kuruluşlarından Renault, Mercedes, MAN, Türk Traktör, Ford Otosan, Tofaş, Arçelik, Bosch, Otokar ve bunların yan sanayileri yer alıyor.

7 Aralık 2021 günü yapılan oturumda Türk Metal’in masadan kalkması üzerine görüşmeler kesilmiş ve taraflar uyuşmazlık tutanağını tutmuştu. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yapılan 5 oturumda, 49 madde kabul edilmiş, 75 maddede ve sözleşmenin eki niteliğindeki 2 yönetmelikte ise anlaşma sağlanamamıştı.

Anlaşma sağlanamayan maddeler arasında ücret artışına ilişkin maddeler ve sosyal haklara bağlı olan parasal maddeler başta geliyor.

MESS, yapılan son oturumda Türk Metal’e ilk 6 ay için yüzde 12, diğer 6 aylık periyotlar için enflasyon oranında artış önermişti. Sosyal haklara ise 1. yıl için yüzde 19,25, 2. yıl için de enflasyon oranı kadar artış teklif edilmişti.

‘BÖYLE BİR KRİZ ORTAMINDA REVA GÖRÜLEN BU’

Türk Metal Sendikası’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Türk Metal, böyle bir kriz döneminde metal işçilerine reva görülen bu teklifi ve çalışma barışını ortadan kaldırmayı amaçlayan bu yaklaşımı kabul etmediğini kamuoyuna açıklamaktadır” denildi.

Açıklamada, “MESS’in uzlaşmaz tutum ve yaklaşımına karşı, yasal ve meşru eylemler yapan ancak bunlardan da bir sonuç alamayan Sendikamız, üyelerinin sendikamıza emanet ettiği alın terlerini korumak, emeğin hak ve özgürlüklerinden ve çalışma yaşamında hak ve adaletten taviz vermemek için 24 Aralık 2021 günü grev kararı almıştır” ifadelerine yer verildi.

EYLEMLER PAZARTESİNDEN SONRA DA SÜRECEK

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, “Son birkaç gündür, örgütlü olduğumuz bütün bölgeleri eylem alanına çevirdik. Bütün bölgelerde küçük çaplı mitinglerle mücadelemizi yükselttik” diyen Kavlak, “Pazartesinden itibaren eylemlerimize devam edeceğiz. Çerkezköy’de, Gebze’de, Bolu’da, Sakarya’da, Ankara’da olacağız. Her yerde, her meydanda biz olacağız, hiç durmayacağız” dedi.

“Ben bugün buraya, yalnızca eylem planlarımızı anlatmaya değil, başka bir kararımızı da açıklamaya geldim” diyen Kavlak, şöyle devam etti:

“24 Aralık itibarıyla grev kararımızı aldık. Artık yalnızca sokaklar, caddeler, meydanlar değil, artık her yer eylem yeridir, her yer, bütün işyerleri eylem alanıdır. Grev kararımız hayırlı olsun, gazamız mübarek olsun.”

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