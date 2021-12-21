Türk Metal işçileri İzmir’de miting yaptı: Onurumuzu çiğnetmeyiz

Türk Metal Sendikası işçileri, Metal Sanayii İşverenleri Sendikası (MESS) ile toplu iş sözleşmesi konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine İzmir’de miting yaptı. Türk Metal Sendikası İzmir Şube Başkanı Mürsel Öcal, “12 Ekim’de masaya metal emekçilerinin alın teriyle yazılı bir taslak koyduk. Yüzde 29,57 zam istedik. Önümüzde yüzde 12 zam teklifini bulduk. O taslak bizim onurumuzdur. Onurumuzu çiğnetmeyiz” dedi.

Türk İş’e bağlı Türk Metal Sendikası, özel sektörde 130 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi için Metal Sanayii İşverenleri Sendikası (MESS) ile anlaşamayınca İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda miting yaptı.

“Uzlaşma yoksa mücadele var”, “Metal emekçisinin sabrını sınama” yazılı dövizler ve bayraklar taşıyan işçiler sloganlar atarak Türk Metal’in yüzde 29.57’lik zam talebine karşı yüzde 12 öneren MESS’e tepki gösterdi.

“KİMSE BİZİ TEST ETMEYE KALKMASIN”

Basın açıklamasını Türk Metal Sendikası İzmir Şube Başkanı Mürsel Öcal yaptı. Görüşmelerin başladığı 12 Ekim’de masaya bir taslak koyduklarını hatırlatan Öcal şöyle konuştu:

* 130 bin metal işçisini ilgilendiren Metal Sanayii İşverenleri Sendikası (MESS) ile görüşmelerimiz 12 Ekim’de başladı. Biz 12 Ekim’de masaya bir taslak koyduk. O taslak kimsenin değil, hepimizin taslağıdır.

* Tek tek bütün üyelerimizin beklentisi, isteği, arzusu o taslaktadır. Metal emekçileri o taslağı alın teriyle yazdı. O taslaktaki bizim hepimizin onurudur.

* Biz ne istedik bu taslakta? Ortalama ücretlerimize yüzde 29.57’lik zam istedik. Peki karşılığında ne bulduk? MESS’in masaya getirdiği yüzde 12’lik zam teklifini bulduk.

* Buradan MESS’e sesleniyoruz, o taslak bizim onurumuzdur. Bu onurumuzu çiğnetmeyiz. Bu güne kadar kimseye boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyeceğiz.

“DÜN AKŞAMDAN İTİBAREN MESAİLERİ KALDIRDIK”

Eylemlerle ilgili yeni kararlar alındığını belirten Öcal, “Kimin ürettiğini, kimin çalıştığını MESS’e hatırlatmak için, dün akşamdan itibaren mesaileri kaldırdık. Nasıl ki MESS bizim sesimize kulak tıkıyor, biz de mesailer konusunda gelecek ricalara kulaklarımızı tıkayacağız. Hodri meydan, bakalım bundan sonra kim üretecek?” diye sordu.

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