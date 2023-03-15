Türk Metal-Sen’den işten çıkarılan işçiler için eylem

TÜİK’in, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 arttığı açıklamasına rağmen fabrikalarda işçi çıkarmaları devam ediyor.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde güneş enerji panelleri üretimi üzerine faaliyet gösteren HSA Enerji A.Ş. firmasında çalışan ve Türk Metal Sendikasına üye olan 12 işçi, sendikaya üye oldukları iddiasıyla işten çıkartıldı.

Sendikaya üye oldukları iddiasıyla işten çıkartılan işçiler için Türk Metal Sendikası Manisa 1. Nolu Şubesi fabrika önünde öylem yaptı. Eyleme katılan işçiler, ‘Direne Direne Kazanacağız’ sloganları atarak fabrikadan 12 işçinin çıkartılmasına tepki gösterdi.

“İŞVEREN ÖRGÜTLENMEYİ TEHDİT OLARAK GÖRÜYOR”

HSA Enerji fabrikasını önünde gerçekleştirilen eylemde basın açıklaması yapan Türk Metal-Sen Manisa 1. Nolu Şube Başkanı Ercan Dereli, işverenlerin sendikalaşmayı artık bir tehdit olarak görmeye başladığını ve bu nedenle sendikaya katılan işçilerin işten çıkartıldığını dile getirdi.

Şube Başkanı Dereli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

*Sendikalaşmak artık bir tehdit olarak görülüyor. Bu nedenle işveren, üyelerimizin iş güvencesini hiçe sayarak, sendikal örgütlenmenin önüne geçmek için sendikalı olan işçileri tespit ederek işten çıkartmıştır.

*Sendika üyeliği anayasal bir haktır. Emek mücadelesi kutsal bir mücadeledir. Sendikalı olmak, hakkını aramak suç değildir. İşyerinde yeni işçi alımı için işe giriş formunda, ‘Sendikalı mısın sendikasız mısın’ diye soru yönelten, emekçinin sendika üyesi olup olmadığını araştıran,sendika üyeliklerini tespit ettiği 12 kardeşimizi işten çıkartan, emekçilerin hakkını gasp eden işveren kanunlar önünde suç işlemektedir.

“ÜYELERİMİZ İŞE GERİ ALININCAYA KADAR EYLEMLERİMİZ SÜRECEK”

HSA Enerji’ye ait fabrikada sendikal üye sayılarının her geçen gün artacağını dile getiren Şube Başkanı Dereli, işten çıkartılan 12 işçinin hakkını savunmak için mücadelelerinin devam edeceğini belirterek sözlerini şöyle sonlandırdı:

*Bu işyerinde sendikaya üye sayımız her geçen gün artmaktadır. Şimdi sendikamıza üye olan her işçiyi işten mi çıkartacaklar? Buna müsaade etmeyiz. Hakkını savunun emekçilerin haksız yere işten çıkartılmasını kabul etmiyoruz.

*Sendikamıza üye olduğu gerekçesiyle işten çıkartılan 12 üyemiz işlerine geri alınıncaya kadar mücadelemiz ve eylemlerimiz devam edecek. Baskılara ve tehditlere asla boyun eğmeyeceğiz.

OLAYSIZ SONA ERDİ

Basın açıklamasının ardından fabrika önünde gerçekleştirilen eylem olaysız bir şekilde sonlandırıldı.