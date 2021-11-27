Türk Metal’den asgari ücret çıkışı: Yüzde 30 artsa ne olur, artmasa ne?

Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak, 1 Aralık’ta ilk toplantının başlayacağı asgari ücret görüşmelerine ilişkin, “İnsanlar yine açlık sınırının altında yaşayacaksa, geçinemeyecekse, asgari ücrete yüzde 30 zam gelse ne olur, gelmese ne olur? 2022 sonuna kadar artacak pahalılık karşısında yine eriyecek” dedi.

Halil ATAŞ

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Bursa 2 Nolu Şube’nin 2. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

Aralık ayının yaklaşmasıyla asgari ücret tartışmalarının da başladığını anımsatan Kavlak, “Her kafadan bir ses çıkıyor. Asgari ücret şu kadar olsun, bu kadar olsun. Yüzde 25, 30 olsun. Yahu bugün içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda insanlar yine açlık sınırının altında yaşayacaksa, geçinemeyecekse asgari ücrete yüzde 30 zam gelse ne olur, gelmese ne olur” dedi.

‘YIL SONUNA KADAR ERİYECEK’

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelme bile 2022 sonuna kadar artan pahalılık karşısında eriyeceğine vurgu yapan Kavlak, şu hesaplamayı yaptı:

“Asgari ücretin saatlik ücreti 15.90’dır. Buna yüzde 30 zam gelse 20.67 olur. Yani 4 lira 70 kuruş zam demektir. Peki, bu aylık ne kadar olur? 225 saatle çarparsak brüt 1073 lira eder. Bunun neti de yaklaşık 850 lira eder.

Ayrıca bu artış yıllıktır. Bunu unutmayın. Asgari ücret yıllık belirlenir. Yani bu hesabı Türk Metal’in ortalama saatlik ücreti olan 22 lirayı baz alarak yaparsak bizim ortalamamıza göre yüzde 9.1 zam demektir. Hepsi budur, bu kadardır.

Bizim üzerinde konuşmayacağımız kadar küçük bir artıştır. Ve ne yazık ki asgari ücret için atılacak imzaların mürekkebi bile kurumadan, alınan zammın bir kısmı çoktan eriyip gidecektir.”

‘ADINI KOYALIM: YAŞADIĞIMIZ EKONOMİK BİR KRİZ’

Kavlak, “Döviz kurundaki inanılmaz artışlar, günden güne artan enflasyon, bir türlü önü alınamayan hayat pahalılığı, çarşıda, pazarda el yakan fiyatlar, işsizlik, yoksulluk… Her şey ama her şey kötü gidiyor” dedi.

“Her gün kapanan bir dükkânın, işten atılan emekçilerin, tarladan aldığı ürününü satamayan köylülerin, ay sonunu getiremeyen emeklilerin haberlerini izlemekten hepimizin asabı bozuluyor” diyen Kavlak,

“Olan biten karşısında şaşkınız. Hepimizin gözü ekranlarda, dövizde meydana gelen değişimi izliyoruz. Artık saat başı yükselen döviz karşısında hem kendi geleceğimizden hem de ülkemizin geleceğinden endişe duyuyoruz” dedi.

“Lafı evirip çevirmeden eğip bükmeden durumun adını koyalım” diyen Kavlak, “Yaşadığımız bu sürecin adı krizdir. Ekonomik krizdir” diye konuştu.

‘ASGARİ ÜCRET ALANLARIN SAYISI AZALMALI’

Kavlak, asıl önemli olanın ülkede asgari ücret alanların sayısının azalması olduğunu dile getirdi.

Türkiye’de asgari ücret alanların toplam çalışan işçilere oranının en az yüzde 54 düzeyinde olduğunu ifade eden Kavlak, ” Buna asgari ücretin biraz üzerindeki ücretleri de eklerseniz bu oran yüzde 70’lere çıkar. Oysa Avrupa Birliğine üye ülkelerde bu oran yüzde 7 ila 10 arasında. Yani o ülkelerde çalışanların yüzde 90’ı asgari ücretin üzerinde ücret alıyor. İnsan gibi yaşıyor. Gelin görün ki bizim ülkemizde asgari ücret ortalama ücret olmuş. Sendikasız işyerlerinde genel ücret haline gelmiş” ifadelerine yer verdi.

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