Türk Ocakları, Erbil'de 100 aileye gıda yardımında bulundu

ERBİL (AA) – Türk Ocakları Genel Merkezi'nin, "Türk Eli Yardım Kampanyası" kapsamında gönderdiği yardımlar Irak'ın Erbil kentinde 100 aileye dağıtıldı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığı binasında düzenlenen yardım faaliyetine, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ve ITC Erbil Milletvekili İmdat Bilal'in yanı sıra Türkmen yetkililer ve halk katıldı.

Türkmen Bakan Maruf, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünün ITC'nin 26. kuruluş yıl dönümü olduğunu ve ITC'nin Ramazan ayı için yardım kampanyası başlattığını belirtti.

Bu yardım kampanyasının Ramazan ayı boyunca süreceğini kaydeden Maruf, bu yardımın Erbil bölgesinde ve dışındaki Türkmenler başta olmak üzere diğer etnik gruplara da yapılacağını dile getirdi.

Maruf, Ramazan ayının hem ibadet hem de insanlara yardım etme ayı olduğunu vurgulayarak, Türk Ocaklarından gönderilen 100 aileye gıda yardımının başta şehit aileleri olmak üzere yoksullara dağıtıldığını söyledi.

Etnik gruplar arasında hiçbir ayrım yapılmadan bu kampanyayı devam ettireceklerini belirten Maruf, ITC adına başta Türk Kızılay'ı olmak üzere Türk Ocaklarına ve diğer yardım kuruluşlarına desteklerinden dolayı şükranlarını bildirmek istediklerini kaydetti.