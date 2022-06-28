Türk Ocakları Şube Başkanı Cezmi Bayram SÖZCÜ’ye konuştu: İstifa etmeyeceğim, yanlış bir şey yapmadım

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun katılımı ile “İslam Sempozyumu” düzenleyen Türk Ocakları İstanbul Şube Yönetimi, genel merkez ve MHP lideri Bahçeli’den tepki görmüştü. Türk Ocakları Genel Merkezi’nin “Ocak yöneticileri, siyasi faaliyetlere girişmeden önce yönetim ve denetim kurullarından istifa edeceklerdir” açıklaması üzerine konuştuğumuz Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı Cezmi Bayram, “İstifa etmeyeceğim. Yanlış bir şey yapmadım” açıklamasında bulundu.

Mert ÖZ

Türk Ocakları İstanbul şubesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliğiyle düzenlediği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da katıldığı sempozyuma Türk Ocakları Genel Merkezi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından tepki gösterilmişti. Türk Ocakları Genel Merkez Yönetim Kurulu, “Devlete ‘seri katil’ diyenlerin Türk Ocakları toplantılarında boy göstermesi kabul edilemez” açıklaması yapmıştı.

“İSTİFA EDECEKLER YA DA GÖREVDEN ALINACAKLAR”

Türk Ocakları Genel Merkezi’nin açıklamasında ayrıca, “Önümüzdeki seçimlerde aday olmayı düşünen Ocak yöneticileri, siyasi faaliyetlere girişmeden önce yönetim ve denetim kurullarından istifa edeceklerdir; etmeyenler Genel Merkez tarafından görevden alınacaktır” denilmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Türk Ocakları’nı hedef alan bir açıklama yaptı.

ŞUBE BAŞKANI SÖZCÜ’YE KONUŞTU

Yaşananlar üzerine Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı Cezmi Bayram SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulundu.

Bayram, “Biz bu sempozyumun birincisini geçmişte Kartal Belediyesi ile yaptık. Orada açılış konuşmasını Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptık. O zaman herhangi bir tepki bir yerden gelmedi. Şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapıyoruz. Gene onu davet ettik. Demek ki burada böyle bir yanlışlık yok” ifadelerini kullandı.

“BURAYA FARKLI DÜŞÜNCEDE OLANLAR DA GELEBİLİR”

“Türk Ocakları, Türk milliyetçilerinin ocağıdır. Muhatabı, hedef kitlesi bütün Türk milleti. Bizim dinleyicilerimiz içinde herkes olabilir. Olması da lazım” diyen Bayram, “Çünkü ben herkese söyleyeceğim. Farklı düşüncede olanlar da gelecek, gerekirse belki düşüncelerini düzeltecek. Bizim yaptığımızda bir yanlışlık yok” dedi.

“MİLLİYETÇİLER ARASINDA AÇIK MEKTUP YAZILMAZ”

Genel merkezin açıklamalarını tartışmayı şu an için doğru bulmadığını ifade eden Cezmi Bayram, “Benim bir prensibim var. Milliyetçiler arasında açık mektup yazılmaz. Bu tip meseleleri bizim kendi mekanlarımızda, platformlarımızda konuşmamız gerekir” ifadelerini kullandı.

60 senedir ocakta görev aldığını, 50 seneden fazla şube başkanlığı yaptığını belirten Bayram, “Ben 36 senedir İstanbul şubesi başkanıyım. Bütün hayatım, Türk Ocakları mefkuresine hizmetle geçmiştir. Benim hizmet sürem kadar çok ocak yöneticisinin yaşı bile yoktur” dedi.

“İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM”

Türk Ocakları Genel Merkezi’nin açıklamalarının hedefinin kendisi olup olmadığını sorduğumuz Bayram, “Açıklamanın hedefinin doğrudan ben olduğunu düşünmek istemiyorum. Ben onların ağabeyiyim. Orası genel merkez ama ben onların ağabeyiyim. Ağabeylerine karşı böyle bir ifadeyi kullanacaklarını düşünmek istemiyorum” şeklinde konuştu.

İstifa etmeyeceğini açıklayan Bayram, “İstifa etmeyi düşünmüyorum çünkü yanlış bir şey yapmadım. Onlar istifa etmemi beklediler belki ama ben etmedim. Onlar görevden aldık diyorlar” ifadelerinde bulundu.

“Türk Ocakları Genel Merkezi’nin ‘görevden alma’ açıklamasına karşılık hukuki başvuruda bulunacak mısınız?” sorusuna Bayram, “Onu değerlendireceğiz ama öncelikle başladığımız sempozyumu tamamlamaya çalışıyoruz. Programı tamamlamadan bu konular üzerinde hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Daha sonra arkadaşlarla oturup değerlendireceğiz” şeklinde yanıt verdi.

“SİYASETE GİRME DÜŞÜNCEM YOK”

Siyasete girmeyi düşünmediğini sözlerine ekleyen Bayram, “Ben bu zamana kadar hiçbir göreve talip olmadım. Bu görevler bana verildi. Ankara şubesi de İstanbul şubesi de. Hiçbir göreve talip olmadım…Benim prensibim, bu fikre inandığım için çalışıyorum. Bir makam hiç beklemedim. Benim siyasete girme düşüncem yok. Memleketin hali de ortada. Bizim düştüğümüz hal, Türkiye’nin içinde bulunduğu halin bir ifadesidir. Meseleleri karşılıklı konuşamadan tek taraflı karar verme şekli…” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMALARINA YANIT VERDİ: MENFAAT ÇATIŞMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin açıklamalarını da değerlendiren Bayram, şunları söyledi:

“Türk Ocakları parti dışıdır. Milliyetçi Hareket Partisi ise bütün milliyetçi faaliyetlerin kendi kontrolünde olmasını ister. O sebeple Türk Ocakları’na zaten sıcak bakmıyordu. Bunu da fırsat olarak değerlendirmiş. Orada bir ifade var. Tenkit ediyor. 3-5 ocak yöneticisi diyor. Onunla bizi mi kast ediyor sormak lazım. Ben siyasetçi değilim onu tartışmak istemem. Benim şu andaki pozisyonum, Devlet Bahçeli’yi de, şu veya bu şu şekilde tenkit etmek veya etmemek gibi bir şeyi gerektirmiyor. O bir siyasi parti. Biz ise fikir ocağıyız. Bir menfaat çatışmamız söz konusu değil.”

SEMPOZYUMDA ELEŞTİLERDEN YAKINMIŞTI

Türk Ocakları’nın İslam Sempozyumu’nun ilki 2016 yılında CHP’li Kartal Belediyesi ile birlikte düzenlenmişti. İlk sempozyumun açılışına da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılmıştı. Dün başlayan sempozyumun açılışında konuşan Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı Dr.Cezmi Bayram da bu konu hakkında konuşmuştu. Kendilerine, “Niye bu sempozyumu CHP’li bir belediye ile yapıyorsunuz” eleştirisi geldiğini belirten Bayram “Bize göre; gerek merkezi hükümetin kurumları, gerekse mahalli idare kurumları partinin malı değildir. Partiler, seçimle gelirler, bir emanet devralırlar. Sonra bu emaneti bir sonraki şekilde devam ettirir. Devam etme imkanı verir veya başkasına devrederler. Demek ki, bu müesseselerin sahibi, millet. Bunlar, milletin müessesesi. Biz, bu zamana kadar yaptığımız birçok faaliyette, her kurumdan destek istiyoruz. Her kurumdan destek isterken, oraya mensubiyet duygusu taşıdığımızdan değil. Milletin malı ve milletin malının emaneti şu anda filan partiye mensup olabilir, ama biz, bundan talep ediyoruz” demişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Değerli hocam, elbette bunlar olacak. Türkiye’nin bugünkü gündeminde, ne yazık ki bu tür tavır ve davranışlar var” karşılığını vermişti.

BAHÇELİ: TÜRK OCAKLARI YÖNETİMİ HİÇ Mİ RAHATSIZ OLMADI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türk Ocakları’nın sempozyumuna katılmasını ve burada yaptığı konuşmada Karl Marx’tan alıntı yapmasını eleştirmişti. Bahçeli, “Ben çok üzüldüm, dalıp dalıp uzaklara gittim. Türk Ocakları yönetimi hiç mi rahatsız olmadı? Hiç mi vicdan azabı çekmedi?” demişti.

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