Türk öğrencilerin İngiltere'den Türkiye'ye dönüş ve karantina öyküsü

LONDRA/SAKARYA (AA) – SULTAN ÇOĞALAN – İngiltere’den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkeye dönüşleri sağlanan Türk öğrenciler, hem devletin kendilerini yabancı ülkede bir başlarına bırakmamasının hem de uçuşlarından dönüşte kalacakları yurtlardaki karantina şartlarına her şeyin en ince ayrıntısına kadar titizlikle hazırlanmasının memnuniyetini yaşıyor.

İngiltere'de, Kovid-19 önlemleri kapsamında uçuşlar iptal edildiği için farklı kentlerde mahsur kalan, doktora, yüksek lisans, lisans ve dil eğitimi alan Türk öğrenciler, 4 gün önce Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla Türkiye'ye getirilerek Sakarya Üniversitesi yerleşkesindeki yurtlarda 3 gündür karantina altında tutuluyor.

Yüksek lisans için Londra’da bulunan Anadolu Ajansı muhabiri de öğrencilerin tüm tahliye ve karantina süreçlerine tanıklık ediyor.

Çin'den başlayıp dünyaya yayılan virüs, İngiltere’yi de vurdu. İngiltere'de ölü sayısı dün itibarıyla 465’e çıktı. Virüsle mücadele kapsamında önce “sürü bağışıklığı” adı altında strateji ortaya koyan ve virüsün yayılmasını engellemeyen İngiliz hükümeti, ardından toplumdan ve medyadan büyük tepki toplaması ve vaka ile ölü sayısındaki hızlı yükselişle tavrını değiştirerek ülke genelinde okullar ve eğlence merkezlerini kapattı, ülkeyi adım adım toplu karantinaya götürmeye başladı.

Ülkede durumun her geçen gün giderek kötüleşmesi ve sağlık sektöründeki sıkıntılar Türkiye’den gelen öğrencilerde de tedirginliğe yol açtı.

Türkiye’nin İngiltere’nin de dahil olduğu birçok Avrupa ülkesine uçuşları sonlandırması ve son olarak Türk vatandaşlarının tahliye edildiği 17 Mart’taki son uçuşun ardından ülkelerine dönme umutlarının azalması ise Türk öğrenciler arasında kaygıya neden oldu.

Ancak 21 Mart Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın uçuşların durdurulduğu ülkelerdeki Türk öğrencilerin bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklere başvurmaları halinde dönüşlerinin gerçekleştirileceğini açıklaması, İngiltere’de sıkışıp kalan öğrenciler için umut oldu.

– Havaalanına varış

Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği koordinasyonluğunda gerçekleştirilen dönüş süreci kapsamında öğrenciler önce Türkiye’ye dönmek için bireysel başvurularını yaptı ardından 23 Mart’ta Londra Gatwick Havalanı'nda buluştu. Havaalanında herkes bir an önce uçağa binmek ve Türkiye’ye doğru yola çıkmak istiyordu.

Kendisi de yüksek lisans için öğrenci olarak Londra’da bulunan Anadolu Ajansı muhabirinin tahliye sürecinde görüşme fırsatı bulduğu öğrenciler, havaalanında, Türkiye’ye dönmekten dolayı son derece mutlu olduklarını söyledi.

Tüm dünyanın karşılaştığı bu sıkıntıyı ülkelerinde atlatmak istediklerini vurgulayan öğrenciler, öğrenci olarak yurt dışında yaşamanın en büyük zorluklarından birini de herhangi bir sağlık sorununda kalınan ülkenin sağlık imkanlarından yararlanmanın sınırlı ve sıkıntılı olması olarak gösterdi.

– Türkiye’ye varış ve tedbirler

Havaalanından uçağa geçen öğrencilere maskeler dağıtıldı ve genel sağlık uyarıları yapıldı.

İstanbul Havalimanı’na indikten sonra da neredeyse tüm öğrencilerin yaptıkları ilk iş, telefonlarına sarılarak aileleri ve sevdikleriyle Türkiye'ye gelmenin sevincini paylaşmaları oldu.

Ardından sağlık görevlileri uçağa gelerek termal kameralarla yolcuların ateşlerini ölçtü.

Daha sonra öğrenciler, otobüslere bindirilerek 14 gün boyunca karantina altında kalacakları Sakarya Üniversitesi kampüsüne doğru yola çıktı.

– Sakarya’da yurtlara yerleşme

Sakarya’ya varıldığında öğrenciler, kalacakları yurtlardaki odalara ateşleri tek tek ölçülerek alındı.

Öğrenciler, bu süreci kendileri için kolaylaştıran ve yardımlarını esirgemeyen polislere ve sağlık görevlilerine de teşekkür etti.

Odalara girildiğinde yurtların geçmişe göre ne kadar modernleştiğini, daha az öğrenci kalacak ve içinde banyo ve tuvaleti olacak dizayn edildiğini görmek Türkiye’nin bu alanda ne kadar çok mesafe aldığını gösteriyor.

Yurtta öğrenciler, sağlıkları düşünülerek odalarda tek kişi olarak konaklıyor.

Odalara girildiğinde öğrenciler için şampuan, sabun, diş macunu ve fırçasının yanı sıra diğer temizlik malzemelerinin çoktan hazırlanmış olduğu görüldü. Hatta gece varılan yurtta, sabah için masalarda kahvaltılık malzemeler bulunuyordu.

– Karantinada düzen

Hem öğrencilerin hem de yurtta çalışanların sağlığı için karantina döneminde odalardan çıkılması kesinlikle yasak.

Yemekler günde 3 defa odaların önündeki sandalyelere görevlilerce bırakıldıktan sonra öğrenciler tarafından alınabiliyor. Böylelikle olası Kovid-19 vakasına karşı öğrencilerle çalışanların teması önleniyor.

Odalarda internet ortamının sağlanması sayesinde öğrenciler hem derslerini online takip edebiliyor hem de hala dünyayla ve aileleriyle bağlantılarını devam ettirebiliyor.

Tuvalet kağıtları, havlu ihtiyacı kapılara bırakılıyor, her türlü temizlik malzemesi, kolonya ve benzeri ihtiyaçlar görevliler tarafından öğrencilere ulaştırılıyor.

Öğrenciler, yetkililerin, dünyanın belki de ilk defa deneyimlediği bu süreci sağlıklı ve rahat geçirmek için kendilerine tüm imkanları seferber etmesinin ve her türlü detayı düşünmesinin memnuniyetini yaşıyor.