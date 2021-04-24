Türk piyanistten ABD'de 23 Nisan konseri

NEW YORK (AA) – ABD'de yaşayan ve 20. yüzyıl müziği üzerine Türkiye'de yazdığı doktora tezi California'da müzik kitabı olan Türk piyanist Çağdaş Soylar, görev yaptığı üniversitede 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı anlatmak için konser verdi.

Soylar, Pensilvanya Üniversitesi'nde hem 23 Nisan'ı anlatmak hem de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yılını kutlamak için pandemi kuralları çerçevesinde özel bir konser düzenledi.

Konserde Soylar, çağdaş Türk müziğine yön veren besteci Ulvi Cemal Erkin'in ''Duyuşlar'' adlı eseri ve Beethoven'dan eserler çaldı.

Konser, üniversitesinin sosyal medya hesabından da canlı yayımlandı.