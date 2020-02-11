Türk polisi, Sırbistan’da FETÖ’cü yakalayacak

Türk polisi, Sırp sınır kapılarında kendi üniforması ile kontroller yaparak, Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Sırbistan’a giden ve Avrupa’ya geçmek isteyen FETÖ üyelerini yakalamaya çalışacak. Sınır komşusu olmadığımız Sırbistan’a gidecek Türk polisi, Sırp güvenlik güçleri ile gümrük kapılarında ortak devriye görevi yapacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sırbistan Başbakan Yardımcısı Stefanoviç’in imzaladığı anlaşma, 7 Şubat günü TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a kanun teklifi olarak Meclis’e sunuldu. Teklifin gerekçesinde, “Sırbistan ile ortak devriye yürütülmesi, sahte seyahat belgeleri ile Avrupa ülkelerine kaçma teşebbüsünde bulunabilecek FETÖ üyelerinin tespitinde faydalı olacaktır” denildi. Anlaşmaya CHP de destek verdi. TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer SÖZCÜ’ye, “Sırbistan’dan karayolu ile geçişler yıllardır problemli oluyor. Anlaşma özellikle gurbetçilerimizin sorunlarının çözümüne katkı sağlar” dedi.

Anlaşma ile Sırp polisi de kendi vatandaşlarının ülkemizde katıldığı etkinlikler, göçmen kaçakçılığı ve asayiş konularında işbirliği için, kendi üniformaları ile ve silahsız biçimde Türk sınır kapılarında görev yapabilecek. Türk ve Sırp polisi, kendi ülkelerindeki turistik bölgeler ile etkinlik ya da işbirliği projeleri nedeniyle de taraf ülkeye gönderilip, ortak çalışma görevinde bulunabilecek.