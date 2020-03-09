

Türk Robotik Takımına Los Angeles’ta 2 Ödül

Amerika’da 30 yıldır düzenlenen liselerarası robotik yarışması FIRST Robotics Competition’da Türkiye’yi 5-8 Mart tarihlerinde Los Angeles’ta temsil eden Team Golden Horn, 44 takımın katıldığı turnuvanın en prestijli ödüllerinden “Rookie All Star” ve “Highest Rookie Seeds Award” ödüllerini kazandılar.

Gerek mühendislik disiplinleri gerek de finansal strateji oluşturma ve sosyal sorumluluk bilinci geliştirme konusunda 1 yılı aşkın süredir çalışmalar yapan Golden Horn takımı tasarladıkları ve inşa ettikleri robotlarıyla NASA sponsorluğunda,bölgesel yarışmalarda şampiyon olan tüm dünyadan gelen diğer takımlarla mücadele edecekleri Houston’da 15-18 Nisan tarihlerinde düzenlenecek FirstChampionship’de ülkemizi temsil edecek.

Alaturka Ailesi olarak gençlerimize başarılar dileriz.