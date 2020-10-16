“Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar” ödülleri verildi

İSTANBUL (AA) – Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliğinin (SE-SAM) kuruluşunun 34. yılı ve Türk Sinemasının 106. yılı onuruna, ödül töreni düzenlendi.

"Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar" başlıklı ödül töreni, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törene konuk olan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, yaptığı konuşmada, sinemanın hayatın bir gerçeği olduğuna işaret ederek, "Onca mutluluk ve hüznü bize aynı anda yaşatan beyaz perdede gördüğümüz bizim gerçeğimizdir. Sanırım bu yüzden beyaz perdeye yansıyan yüzler eskimezler." dedi.

Demircan, yıllarını sinemaya veren sanatçıların aynı zamanda birer zaman yolcusu olduklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Sinemanın bir başka başarısı da işte budur. Türk sineması böyle bir evrende hayat dolu bir gezegendir. Türk sinemasına emek vermiş değerli sinema insanlarını takdir etmek, onların emeklerine saygı göstermek bir kültür, bir sanat ödevidir. Kendi ulusal sinemasını inşa etmek dünya üzerinde sayılı birkaç millete nasip olmuştur. Türk sinemasının Yeşilçam'ı da sinemamızın kök saldığı toprak olarak halen değerli, halen bereketlidir. Geçmişten geleceğe uzanan Türk sinema tarihinde Yeşilçam'ı Yeşilçam yapan sinema emekçileri büyük bir saygı duruşunu hakkediyorlar."

Yeni tip koronavirüs sebebiyle sinema sektörünün birçok taraftan olumsuz etkilendiğini hatırlatan Demircan, "Böylesi bir ortamdan yüz yılı aşan geçmişiyle Türk sinemasının yeni hikayeler, emektarlar, gerçekler ve yeni başarılarla çıkacağına canıgönülden inanıyorum. Türk sinemasının üretkenliğinin, şartlar ne olursa olsun kendini yeniden var edeceğine eminim." diye konuştu.

SE-SAM Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Atadeniz ise Türk sineması sanatçılarının her zaman desteklenmesi gerektiğini söyleyerek, "İnanılmaz tiyatrocular, inanılmaz kabiliyetli oyuncularımız var. Bugün Filipinler'de bir filmimiz oynuyorsa bu o oyuncularımızın eseri. Yaşasın Türkiye." ifadelerini kullandı.

"Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar" ödüllerine bu yıl Abdullah Oğuz, Göksel Arsoy, Hülya Koçyiğit, İbrahim Tatlıses, Perihan Savaş, Murat Cemcir, Ahmet Kural, Aras Bulut İynemli, Nurgül Yeşilçay, Neslihan Atagül, Ali Sunal, Burak Özçivit, Cihat Tamer, Ekrem Çatay, Erhan Yazıcıoğlu, İsmail Kalkan, Oktay Kaynarca, Turgay Tanülkü, Ümit Efekan, Nevra Serezli, Ayşe Kökçü, Ali Yaver, İlker İnanoğlu, Eda Ece, Fatih Aksoy, Meral Çetinkaya, Burcu Kıratlı ve Hüseyin Özşahin değer görüldü.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli'nin katıldığı törende sinema, sanat ve iş dünyasından birçok kişi bir araya geldi.

Ödül töreninde ayrıca Yeşilçam Korosu ve genç şarkıcı Ece Mumay mini bir konser verdi.