Türk şirketlerin yurt dışına doğrudan yatırımları arttı

Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, Türk şirketlerin uluslararası pazarlardaki doğrudan yatırımları 2021’in 3. çeyreğinde yüzde 62 artarak 560 milyon dolara çıktı.

Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’den şirketlerin uluslararası pazarlardaki doğrudan yatırımları 2021’in 3. çeyreğinde yaklaşık yüzde 62 artarak 560 milyon dolar sınırına ulaştı.

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini içeren CEE Bölgesi yatırımlarda başı çekerken Macaristan, Almanya, Sırbistan, Estonya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkeler sundukları farklı avantajlarla şirketlerin yurt dışı hamlelerine yön veriyor.

Türk yatırımcıların yurt dışında gerçekleştirdiği doğrudan yatırımların toplamı, 2003’ten 2020 yılına kadar kümülatif olarak 50 milyar dolar seviyesine yaklaştı.

2021’de hizmet sektörünün açık ara önde gittiği yatırımlarda sanayi ve imalat sektörlerinde de artışlar yaşandı.

ÜLKELERİN SUNDUĞU AVANTAJLAR BELİRLEYİCİ

Yurt dışına yapılan doğrudan yatırımlarda Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini içeren CEE Bölgesinin öne çıktığını belirten AB merkezli uluslararası hukuk ve danışmanlık şirketi Gürcan Partnersın Kurucu Ortağı Av. Bedrettin Gürcan, Türk şirketler tarafından yurt dışında büyüme ve satın alma odaklı gerçekleştirilen yatırımlarda, ülkelerin sunduğu avantajların söz sahibi olduğunu kaydetti.

Av. Bedrettin Gürcan, “Almanya, limited şirket kurulumlarında 25 bin Euro sermaye şartı arıyor. Estonya’da bu rakam 2 bin 500 Euro olmakla birlikte esneklik de sunuluyor” dedi.

“Ayrıca şirket kuruluş işlemleri online gerçekleştirilebiliyor ve bu aşamada yapılan masraflar da gider olarak gösterilebiliyor” diyen Gürcan, “Macaristan, yüzde 9 kurumlar vergisiyle Avrupa’da şirket kurmak isteyenler için en cazip ülkelerden biri. Türkiye ile yakın ilişkileri, güçlü BT ve lojistik altyapısıyla da oldukça elverişli yatırım koşullarına sahip” diye konuştu.

DÜŞÜK ENFLASYON VE UCUZ İŞGÜCÜ

Düşük enflasyon oranı ve ucuz işgücünün de yurt dışı yatırımlarına maliyet avantajı getirdiğine dikkat çeken Avukat Gürcan, “Polonya düşük enflasyon oranı, nitelikli ve ucuz işgücü, istikrarlı ve büyüyen ekonomisi ve güçlü iç piyasasıyla Avrupa’da şirket kurulumu için avantajlı ülkelerden biri. Yetenekli ve ucuz işgücü ile güçlü sanayi altyapısı da Çek Cumhuriyeti yatırımlarına kapı aralıyor. Sırbistan gelişen startup ekosistemi ile yatırımlara oldukça açık bir ülke. AB üyesi olma yolunda atılan adımlar nedeniyle yatırımlar Avrupa Birliği Mevzuatı kapsamında düzenleniyor dedi. (DHA)



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