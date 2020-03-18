Türk Tabipleri Birliği’nden Türkiye için Korkutan Koronavirüs İddiası: Bizim Aldığımız Duyumlar…

Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, korkutan bir iddiayı ortaya attı.

Sağlık Bakanlığı’nın şu ana kadar Türkiye’de toplam 18 korona vürüse yakalanan kişi olduğunu açıkladığını anımsatan Prof. Dr. Sinan Adıyaman, “Aldığımız duyumlar hasta sayısının daha fazla olduğu yönünde. Test sonuçlarının pozitif geldiği fakat bunların 18 kişilik grupta olmadığı, sonucu negatif geldiği zaman bir daha teste yollandığında ‘yüksek riskli’ gibi tuhaf bir yanıtın geldiği ve bunların genel hasta sayısına eklenmediği yönünde duyumlar alıyoruz. Yurt dışı geçmişi olmayan hastalar olduğunu söylüyorlar” dedi.

TTB’de, korona virüs salgınına ilişkin basın toplantısı gerçekleşti. Salgına karşı Türkiye genelinde alınan önlemlerin arttırılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Adıyaman, hastalığı tespit etmek için yapılan test sayısının yetersiz olduğunu belirterek “Tanı için gereken test kitinin üretim kapasitesi haftada 2 bin testin üzerine çıkarılması gerek. Bakanlığın uygulanan test sayılarını, negatif ve pozitif çıkan testleri günlük olarak açıklaması gerek” dedi. Hasta sayısının hızla artabileceği uyarısında bulunan Adıyaman, “1 metre kuralına uymalıyız. Önemli olan hastalığın yayılmasını önlemek” ifadelerini kullandı.

Adıyaman, “Aldığımız duyumlar hasta sayısının daha fazla olduğu yönünde. Ayrıca test sonuçlarının pozitif geldiği fakat bunların 18 kişilik grupta olmadığı, test sonucu negatif geldiği zaman bir daha teste yollandığında pozitif ya da negatif değil, ‘yüksek riskli’ gibi tuhaf bir yanıtın geldiği ve bunların genel hasta sayısına eklenmediği yönünde duyumlar alıyoruz. Yurt dışı geçmişi olmayan hastalar olduğunu söylüyorlar. Yerli hastalar var deniyor” bilgisini paylaştı. Sağlık Bakanı’nı vakanın görüldüğü ili açıklamama kararı aldığını anımsatan Adıyaman, “Bazı iller var ki oralarda özel ilgi gerekiyor. Türkiye’deki son 2-3 günlük görüntü salgının çok ciddi boyutlar alacağını gösteriyor. Bir yerde salgın varsa orada salgın olduğu açıklanmalı ki buraya yapılan ziyaretler azalsın” dedi.