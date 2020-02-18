Türk tasarımcı Ege Porsche’nin gelecek yüzü

Ama bu yazıda başrol Yılmaz Argüden’e değil oğlu Ege Argüder’e ait. Ege ile ilgili aslında ilk yazıyı 2007 yılında o, 17 yaşında henüz Robert Koleji’nde öğrenciyken yazmışım. Ege Argüden o yıl Avrupa’nın en önemli otomobil dergilerinden Auto Zeitung tarafından düzenlenen ve jüri üyeleri ünlü tasarımcılardan oluşan bir tasarım yarışmasında ikinci olmuştu. Hiçbir eğitim almadan binlerce Avrupalı genci geride bırakarak, geleceğin VW Golf’ünü yaratan Ege Argüden okulu bitirince, Kaliforniya’da Art Center of Design Üniversitesi’nde tasarım okudu.

KİTAPTA 4 SAYFA YER VERİLDİ

Volkswagen, BMW ve Chrysler’de staj yapan Argüden son 4 yıldır Amerikan Ford’un Detroit’teki merkezinde dış tasarımcı olarak görev yapıyor.

Başarılı Türk tasarımcı, Alman spor otomotiv devi Porsche’nin tarihini anlatan 4 ciltlik kitapta da yer almış. Yazar Karl Ludvigsen, kitapta 4 sayfa yer verdiği Ege’yi, “Porsche’nin gelecek vizyonunun tasarımcısı” olarak tanımlamış. Kitapta yer alan Porsche tasarımları Ege’nin üniversiteden mezuniyet projesiymiş. Bunları duymak gurur verici. Gerçekten böyle genç Türk tasarımcılar, ülkenin gelecekteki yıldızları.