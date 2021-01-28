Türk teknoloji şirketi, tekstil yüzeylerini virüslere karşı uzun süreli koruyan formülasyonunu tanıttı

İSTANBUL (AA) – "Giyilebilir Teknolojiler" alanında inovatif çözümler üreten teknoloji şirketi Infinitech, üniversite & sanayi iş birliği projeleri kapsamında, Yeditepe Üniversitesi ile birlikte tamamladığı Ar-Ge çalışmaları ve tekstil endüstrisi ile yürüttüğü ürün geliştirme (Ür-Ge) çalışmaları neticesinde, tekstil yüzeylerini mikroorganizma ve virüslere karşı uzun süreli etkin koruma sağlayan formülasyon geliştirdi.

"Giyilebilir Teknolojiler" alanında inovatif çözümler üreten Infinitech ve Yeditepe Üniversitesi, birlikte ürettikleri tekstil yüzeyleri virüslere karşı koruyan formülasyonu, tekstil sektörü paydaşları ve kamuoyuyla paylaşmak için basın lansmanı yaptı.

Lansmanda konuşan Infinitech Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Esen Tümer, "Giyilebilir Teknolojiler" alanında inovatif çözümleri hayata geçiren Infinitech’in, Yeditepe Üniversitesi’nin ve tekstil sanayicilerinin ortak iş birliği ile geliştirdiği formülasyon sayesinde kumaş yüzeylerin, mikroorganizma (bakteri, maya ve fungus) ve koronavirüs de dahil olmak üzere tüm virüslere karşı korunabildiğini söyledi.

Infinitech ile virüs ve mikroorganizmalar, kumaşın niteliğine ve yüzeyin türüne göre farklılıklar göstermekle birlikte yüzde 99,9’a kadar engellendiğini aktaran Tümer, "Antimikrobiyal ve Antiviral özellikte tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılacak olan bor içerikli formülasyon, tamamen yerli ve milli kaynaklarla geliştirildi. On senelik Ar-Ge çalışmaları ardından tamamlanan formülasyon, bir sene süren Ur-Ge çalışmaları sonucunda, medikal tekstilden askeri kullanıma, iç giyimden günlük kullanım ve ev tekstiline kadar dokumalı ve non-woven kumaşta geniş bir kullanım alanına uygun hale getirildi. Ulusal ve uluslararası patentlerinin alındığı formülasyonlar sayesinde salgın hastalıklarla mücadele kapsamında sarf edilen enerjinin ve maliyetin ciddi anlamda azaltılması mümkün olacaktır." bilgilerini verdi.

– "Hedefimiz ihracatla birlikte 700 milyon dolarlık katma değer sağlamak"

Tümer, "Üniversite, sanayi ve teknoloji paydaşlarının bir araya gelerek geliştirdiği ve ürüne dönüştürdüğü bu formülasyon ile dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Artık koronavirüsler de dahil olmak üzere geniş spektrumlu virüs ve mikroorganizmalara karşı koruma sağlayan antiviral ve antimikrobiyal tekstil ürünleri üretmek mümkün." bilgilerini verdi.

Türkiye'nin tekstil üretimine katma değer kazandıracak bu teknoloji piyasaya henüz yeni tanıttıklarını anlatan Tümer, ülkede giyim, ev tekstili, medikal tekstil, savunma sanayii gibi alanlarda; yabancı pazarda ise spor tekstilinde lider markalarla iş ortaklıklarına dair görüşmelere başladıklarını söyledi.

Tümer, "Hedefimiz ihracatla birlikte 700 milyon dolarlık katma değer sağlamak. Nihai hedefimiz ise Türkiye’yi tekstil alanında fason üretici tanımından çıkarıp katma değerli ürünler üreten teknoloji merkezi bir ülke haline getirmek." dedi.

Ürünün giysilere koruma sağlayan likit formlarının da bulunduğunu anlatan Tümer, "Biz şu anda tekstil üreticisi değiliz, biz bir teknoloji üreticisi firmayız. Bu teknolojileri üreticilere duyurmak için bu lansmanı yapıyoruz. Bu rafta olan bir ürün değil, yarın talep gelirse diye bunu şimdiden söylüyorum. Biz bu teknolojiyi öncelikle tekstil sektörü paydaşlarıyla paylaşıyoruz." bilgisini verdi.

– "Geliştirilen formülasyonlar içerisinde bazı bor bileşikleri kullanıldı"

Ar-Ge süreçlerine dair bilgi veren Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fikrettin Şahin ise şunları söyledi:

"Küf, maya ve bakteri gibi mikroorganizmalar ve viral ajanlar yaşam alanlarının bütün yüzeylerinde bulunabilirler. Bu tür mikroorganizma ve ajanlardan bazıları, insan enfeksiyon hastalıklarına ve hatta küresel ölçekli salgınlara (SARS Cov 2 gibi) neden olan patojenlerdir. Söz konusu bulaşıcı hastalıkların toplum içerisinde ve ülkeler arası yayılmasını engellemek için antimikrobiyal ve antiviral özellikleri bulunan hijyenik ürün ve teknolojilere ihtiyaç vardır. Dolayısıyla Kovid-19 salgını ile insanlığın çok daha farkında olduğu epidemi ve pandemilerin dünyada kontrol altına alınabilmesi için günlük hayatımızda tükettiğimiz veya kullandığımız ürün ve yüzeylere antimikrobiyal ve antiviral (hijyenik) özellikler kazandırılması gerekmektedir."

Şahin, Yeditepe Üniversitesi ve Infinitech firması iş birliğinde yürütülen bilimsel çalışmalar sonucunda çevre dostu olan bir çok antimikrobiyal ve antiviral formülasyonlar geliştirildiğini ifade ederek, ilaç, kozmetik, tarım, tekstil ve yapı malzemelerinin üretimi ve kullanımı amacıyla toplumsal hizmete sunulduğunu kaydetti.

"Geliştirilen bu formülasyonlar içerisinde bazı bor bileşikleri kullanılmıştır." diyen Şahin, şöyle devam etti:

"Üretilen hijyenik ürünler veya yüzeyler etki mekanizmaları bakımından farklılık göstermekle beraber temel özellikleri memeliler üzerinde toksik veya alerjik etki göstermemesidir. Geliştirilen yeni ve uzun ömürlü antimikrobiyal ve antiviral yapı malzemeleri ve tekstil ürünlerinin çok farklı sektörlerde kullanılması mümkün olmakla birlikte öncelikle sağlık, gıda, tarım, tekstil ve savunma sektörlerine önemli katkılarının olacağı öngörülmektedir. Geliştirilen ürün ve teknolojilerin ulusal ve uluslararası patentleri alınmış ve bilimsel makaleleri yayınlanmıştır."

Lansmana, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe başta olmak üzere tekstil dünyası paydaşları katılım gösterdi.