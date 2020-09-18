Türk Telekom'da hedef Avrupa şampiyonluğuna çevrildi

ANKARA (AA) – ERKAN TİRYAKİ – Türk Telekom Basketbol Takımı Başantrenörü Burak Gören, FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li Finali'nde yer alacaklarından dolayı heyecanını belirterek, "Bir alt ligden Süper Lig'e nasıl çıkarız hayalini kurarken, 3 sene içerisinde olası bir Avrupa şampiyonluğu yaşama noktasına geldik." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ve bu hafta yeniden başlayan FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 8 takım arasında yer alan Türk Telekom, 30 Eylül-4 Ekim'de Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek 8'li finalde şampiyonluk mücadelesi verecek. Çeyrek finalde Fransa'nın JDA Dijon takımıyla eşleşen başkent ekibinin başantrenörü Burak Gören, AA muhabirine turnuvayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yarım kalan hikayeyi tamamlamak istediklerini aktaran Gören, "8'li final çok önemli bizim için. Bize çok heyecan veren bir turnuva. Türk Telekom Spor Kulübü, 3 yıllık süreçte 2. Lig'den buralara geldi. Bir alt ligden Süper Lig'e nasıl çıkarız hayalini kurarken, 3 sene içerisinde olası bir Avrupa şampiyonluğu yaşama noktasına geldik. Kulübümüzün ve takımımızın gelişiminden çok mutluyuz. Çok konsantre olduğumuz bir turnuva oynayacağız. Bu turnuvanın sonucunun Ankara ve Türk basketboluna çok büyük katkı vereceğinin de farkındayız. Ankara'da çok uzun yıllardan sonra basketbolda bambaşka heyecanlar yaşatmak istiyoruz. Dolayısıyla 8'li final bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

– "Geçmiş kadrodaki bütün oyunculara teşekkür ediyoruz"

Burak Gören, pandemi nedeniyle uzun süre ara verilen organizasyonda, son 8 takım arasına kalmalarında yardımcı olan eski oyuncularına da teşekkür etti.

Tüm takımların kadrolarının yenilendiğini dile getiren Gören, "Geçmiş kadrodaki bütün oyunculara teşekkür ediyoruz. Bugün 8'li final oynayacaksak, geçmişte bizimle olan şu an aramızda olmayan oyuncularımızın payı büyük. Onlara minnettarız. Tabii bambaşka bir kadroyla oynayacağız. Bir de içinde bulunduğumuz ortam maça hangi kadroyla çıkacağımızı da belirsizleştiriyor. Yaz dönemini iyi geçirdik. Türk Telekom'un ismine ve hedeflerine uyuşan isimler aldık. Yaz döneminde de çalışma tempomuz da çok iyiydi. Her şey yolunda gözüküyor. Daha 12 günlük bir süreç var ve oraya sağlıklı gidebilmek en önemlisi. Sağlıklı gidebilirsek orada gerçekten önemli işler yapacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

– "Önümüzde Dijon gibi büyük bir engel var"

Burak Gören, çeyrek finalde karşılaşacakları Fransız ekibini şöyle değerlendirdi:

"Dijon, gerçekten çok dikkate alınması gereken, önemli bir takım. Geçen sene Beşiktaş'la aynı gruptaydı. Fransa Ligi'nde iz bıraktı. Fransa Kupası'nı kazandılar, çok sürpriz bir şekilde. Aslında kamuoyu için sürprizdi, bizim için değil. Bütün dikkatimizle bu maça hazırlanacağız. 12 günlük zamanımız var. Sonuçta turnuvaların ilk maçları çok önemlidir. Dijon, gerçekten ne yaptığını bilen, özellikle savunmada çok düzenli bir takım. Önümüzde Dijon gibi büyük bir engel var. En ince detayına kadar çalışarak bu maça hazırlanacağız."

Türk Telekom, Atina'da 30 Eylül Çarşamba günü OAKA Spor Salonu'nda JDA Dijon'la karşılaşacak. Türk Telekom rakibini yenmesi durumunda yarı finalde Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail) – Hereda San Pablo Burgos (İspanya) galibiyle 2 Ekim Cuma günü parkeye çıkacak. Final ve üçüncülük maçları ise 4 Ekim Pazar günü yapılacak.