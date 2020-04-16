Türk Telekom'dan organizasyonel değişiklikler

İSTANBUL (AA) – Türk Telekom, şirkette "Kamu Satış Direktörü" olarak görev yapan Mustafa Eser'in Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı, grup şirketi TT International'da Ticari Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan İsmail Bütün'ün de Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak atandığını duyurdu.

Türk Telekomünikasyon tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı Burak Ersoy görevinden ayrılmıştır. Grup Şirketimiz TT International'da Ticari Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan İsmail Bütün, 1 Mayıs 2020 itibarıyla Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şirkette "Kamu Satış Direktörü" olarak görev yapan Mustafa Eser'in "Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı" olarak atandığı bildirildi.

-Mustafa Eser

Mustafa Eser, 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Eğitimi Bölümünden mezun oldu. 1996-1998'de Köln Üniversitesi ve Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesinde Yüksek Lisans çalışmalarında bulundu. 1998 yılından itibaren Bilişim ve Eğitim sektörlerinde girişimcilik ve yöneticilik yaptı. 2007-2014'te Türksat AŞ bünyesinde Direktörlük görevlerinde bulundu. 2014-2017'de ise Digitürk'te Kamu İlişkileri ve Regülasyon Yöneticiliği yaptı. 2017 Mayıs ayından itibaren Türk Telekom Kamu Satış Direktörü oldu. Türk Telekom Spor Kulübü Basketbol Şube Başkanı da olan Mustafa Eser evli ve 3 çocuk babasıdır.

-İsmail Bütün

1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra profesyonel iş hayatına Çuhadaroğlu Holding Moskova ofisinde başlayan İsmail Bütün, 1997-2000'de yine Moskova'da ENKA Grup Dış Ticaret bölümünde Satış ve İş Geliştirme Müdürü olarak çalıştı. 2000'de Nestle Türkiye'de pazarlama ekibine katıldıktan sonra sırasıyla Kahvaltılık Gevrekler Grubu (CPW) Türkiye Ülke Müdürü, Özbekistan'da Orta Asya Bölgesi (Türki Cumhuriyetler) Pazarlama Direktörü ve Ulusal Zincir Mağazalar Türkiye Satış Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2011'de Nestle'nin İsviçre'deki genel merkezinde önce Global Satış ve Müşteri Yönetimi biriminde İş Mükemmelliği Müdürü olarak global satış projelerine daha sonra da İçecekler (NESCAFE) Stratejik İş Birimi'nde Pazarlama Müdürü olarak global pazarlama projelerine liderlik yaptı. 2015 yılında Türkiye'ye dönerek Nestle Türkiye İçecekler Grubu (NESCAFE) Genel Müdürü ve Nestle Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Bütün, ocak 2016'da Turkcell'e Bireysel Satıştan sorumlu ‘Perakende Satış Grup Başkanı' ve İcra kurulu üyesi olarak katıldı, Temmuz 2016'dan Ocak 2019'a kadar Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CMO) ve İcra Kurulu üyesi olarak görev yaptı. İsmail Bütün, Türk Telekom ailesine Ocak 2020'de Türk Telekom International'da Ticari Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katıldı.

Bütün, 2017 yılında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) Yeni Ufuklar Programını, 2018 yılında Stanford Üniversitesinde ‘Stratejik Avantaj İçin İnovatif Pazarlama' programını tamamladı.