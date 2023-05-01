Türk vatandaşların tahliyesiyle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşların Sudan’dan tahliyesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Ülkedeki yaşananların endişe verici olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Sudan Cumhuriyeti’nde 15 Nisan 2023 tarihinden bu yana Ordu ile Hızlı Destek Güçleri arasında yaşanan çatışmalar endişe vermektedir.

*Tüm uluslararası girişimlere rağmen çatışmaların devam ediyor olmasından ve sivil can kayıplarının artmasından kaygı duyuyoruz.

*Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Bakanımız ve diğer makamlarımız Sudanlı muhataplarıyla hadiselerin başından beri yakın temas içinde olmuş; itidal ve ateşkes çağrılarında bulunmuşlardır.

“DİPLOMATİK YOLLAR SEFERBER EDİLMİŞTİR”

*Ülkemiz aynı zamanda, meselenin barış zemininde çözümü için de çeşitli girişimleri hayata geçirmekte ve Sudan’da daha fazla kardeş kanı dökülmemesi için her türlü diplomatik yolu seferber etmektedir.

*Sudan’da bulunan vatandaşlarımızın yurda dönüşlerinin sağlanması amacıyla 23 Nisan 2023 tarihinde başlayan tahliye operasyonlarımız, bugün (1 Mayıs) tamamlanmıştır.

*Tahliye operasyonlarımızda, karayolu, denizyolu ve havayolu seçeneklerinin tümü kullanılmış; bu süreçte vatandaşlarımızın güvenliği planlamalarımızın odağında yer almıştır.

*Gelinen aşamada, 1700’ü aşkın vatandaşımız ile destek talep eden 22 ülkenin 300 civarında vatandaşının Sudan’dan güvenli bir şekilde tahliyesi sağlanmıştır. Sudan’da kalan vatandaşlarımızdan alınabilecek tahliye talepleri ayrıca değerlendirilecektir.

*Sudan’da Sağlık Bakanlığımızca ortak işletilen Nyala Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelinin değişimine ilişkin çalışmalarımız sürmektedir.

*Başta Etiyopya, Mısır, Sudan ve Suudi Arabistan olmak üzere, tahliye operasyonlarımıza katkı sağlayan tüm ülkelere şükranlarımızı sunuyoruz.