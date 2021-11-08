Türk vatandaşlarına bir vize engeli daha geliyor

Türkler’e, “ikinci vize engeli” kalıcı oldu. Alman vizesine parmak izi şartı getirildi. Almanya’ya gidebilmek için acil bir gerekçe gösteremeyenlere, Çin yapımı ya da Rus yapımı aşı yaptırana veya iki Çin aşısı üzerine bir BioNTech yaptırana vize verilmeyecek.

Ali GÜLEN

Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği’nde “vizesiz serbest dolaşım”nın sağlanması amacıyla çipli pasaportlara geçilmesine ve altyapının hazırlanmasına rağmen bir ilerleme olmadı. Aksine, vize şartları daha da ağırlaştı.

Ekim ayının sonlarında Alman Dışişleri Bakanlığı ve Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından güncellenen “vize şartları”na göre yeni kurallar getirildi:

1) PARMAK İŞİ ŞARTI: Vize almak isteyenler, yasal vize işlemlerini yapan sekiz ayrı iDATA merkezine parmak izini verecek. Vizeye şahsen başvuru bir şart haline geldi. Son 59 ay içinde vize için başvurmuş ve parmak izi vermiş olanların şahsen başvurması gerekmeyecek. Onlar vekalet verebilecek.

2) ACİLİYET ŞARTI: Türk vatandaşlarına verilecek vizede, corona virüsü döneminde başlatılan “aciliyet” şartı kalıcı oldu. Buna göre, acil durumlar nedeniyle (doğum, ölüm, zorunlu iş seyahati, evlilik), AB’nin tanıdığı aşıdan olanlar vize alabilecek. Aşısı tam olmayanlar, PCR testi ve karantina koşuluyla, aciliyeti ispatlayarak vize alabilecek. Acil işi olmayanlar sadece aşılı ise gidebilecek. Vizesi olup da, istenilen aşısı olmayanlar Türkiye’den uçağa alınmayacak.

3) HANGİ AŞILAR GEÇERLİ: İki Çin aşısı ya da iki Rus aşısı olan, aciliyet yoksa Alman vizesi alamayacak. Aciliyet varsa, sadece bu aşıdan yaptırmış olanlar, „test- karantina- test“ yükümlülüğü ile gidebilecek. İki Sinovac, bir BioNTech Alman vizesine yetmiyor. Kısa süreli vize ücreti ise 32,81 Euro olarak belirlendi.

4) TÜRKİYE YÜKSEK RİSKLİ: Almanya yine Türkiye’yi yüksek riskli bölge ilan etti. Almanya’ya gelmeden önce seyahat belgesi doldurmak bir şart olarak getirildi. AB’nin kabul ettiği aşılardan ikisi veya iyileşme belgesi de şart. Olmayanlara karantina- test zorunluluğu devam ediyor. Almanya’ya gelen Türk vatandaşları 10 günlük karantinaya girmek istemiyorsa, 5’inci gün sonunda yine test yaptırıp negatif sonucu bildirmeli.

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