Türk ve ABD'li öğrencilerden “Uluslararası Siber Güvenlik Tatbikatı”

İSTANBUL (AA) – Bahçeşehir Üniversitesi ve BAY Atlantic Üniversitesi öğrencileri 48 saat sürecek "Uluslararası Siber Güvenlik Tatbikatı" ile siber güvenlik alanında güçlerini birleştiriyor.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Siber Güvenlik Merkezi öğrencileri BAY Atlantic Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla "Uluslararası Siber Güvenlik Tatbikatı" düzenledi. Tatbikatta, Amerika ve Türkiye’deki yüksek lisans öğrencileri "kırmızı ülke" ve "mavi ülke" olarak gruplandırılırken, tatbikatta iki müttefik ülkeden birine, üçüncü ülkeler tarafından gerçekleştirilebilecek olası siber saldırı önlenmeye çalışıldı. Öğrencilerin, sistemde yer alan makinelere sızma girişimleri sonucunda da elde edilen veriler, farklı sızma yöntemleri olarak tekrardan değerlendirilmeye alındı.

48 saat kıyasıya mücadeleye sahne olacak tatbikatta, iki müttefik ülke olan Amerika ve Türkiye’ye üçüncü bir ülkeden gelecek olası bir siber saldırı, savunma ve istihbarat ağları anlamında güçlendirilmiş olacak.

Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği son sınıf öğrencisi ve BAU Siber Güvenlik Merkezi’nde yazılım geliştirici olarak çalışan Görkem Kızıltaş Bahçeşehir Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi olarak uluslararası bir siber güvenlik topluluğu oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu amaca ulaşmak için Amerika’daki BAY Atlantic Üniversitesi ile iletişime geçtiklerini belirten Kızıltaş, "İletişime geçmemizin sonucunda onlarla birlikte bu oluşumu başlatmak adına bir etkinlik planladık. Bu etkinliği adına da senaryolu eğitim tatbikatı dedik. Senaryo dahilinde bir dünya yarattık. Bu dünyada bir kırmızı ülkemiz bir de mavi ülkemiz var.

Kırmız ülke ve mavi ülke senaryo dahilinde savunma ve saldırı yapıyorlar. Senaryoyu özetlemek gerekirse mavi ülkenin sağlık verilerine kırmızı ülke erişiyor. Bir "fishing" (oltalama) yöntemi ile bir mail atıyor. Resmi bir taraftan gibi bir mail atılıyor. Sağlık Bakanlığının sitesindeki portları taranıyor. Biz sızmaya çalışıyoruz; karşı takımda savunmaya çalışıyor. Senaryo gereği oradaki Sağlık Bakanlığı kendi sunucularını yedeklemeye alıyor. O yedekleme sırasında da biz oluşan açıklardan sisteme girmiş oluyoruz. Daha sonrasında arka kapı dediğimiz sisteme yeniden girebileceğimiz açıklar bırakıyoruz. Onlar da bu açıkları kapatmaya çalışıyorlar." şeklinde konuştu.

Tatbikatın öğrencilerin gelişmesi için önemine de değinen Kızıltaş, bu tatbikatla birlikte hem Bay Atlantic Üniversitesi’nde hem de Siber Güvenlik Merkezi’nde kendisini geliştirmeye çalışan öğrencilere uygulamalı bir eğitim verilmiş olduğunu anlattı.

Bahçeşehir Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi'nde görev olan öğrencilerden Betül Keten de tatbikatla ilgili düşüncelerini "Bu tatbikatın bizim gelişimizdeki önemi çok büyük. Mesleki kariyer anlamında daha çok kendimi. Siber güvenlik alanında geliştirmek istediğim için zaten Siber Güvenlik Merkezi’nde ilk olarak asistan olarak göreve başladım. Daha sonrasında burada hocalarım ve okulumun yaptıkları işbirlikleri ile birlikte bu tarz ortamlarda bulunabilme imkanı yakaladım. Okul siber güvenlik alanında çok gelişmiş olduğu için bu anlamda bana çok katkısı oldu." yorumunu yaptı.