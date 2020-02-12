Türk ve Alman polisinden ortak dolandırıcılık operasyonu

İstanbul Polisini harekete geçiren olay, Almanya Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA) raporuyla ortaya çıktı.

Raporda yer alan iddiaya göre; Almanya’da yaşayıp, şirket kurmuş ve Alman dilini iyi bilen F. Ö. liderliğinde kurulan çıkar amaçlı suç örgütü İstanbul’da bir çağrı merkezi kurdu.

Şüpheliler Almanya’daki yaşlı insanları arayarak kendilerini savcı ve polis olarak tanıttı. Çeşitli bahanelerle kandırdıkları yaşlı insanlardan 3 milyon euro vurdun yapan şüpheliler, paraları kara ve hava yolu ile Türkiye’deki şebeke yöneticilerine gönderdiler.

ALMAN UYRUKLU 20 KİŞİ

Raporda yer alan bilgiler üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İstanbul Emniyetine bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bilgilerin doğru olduğunu belirleyince çalışmalar derinleştirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde yürütülen çalışmalarda, 20’ye yakın Alman vatandaşının benzer yöntemle dolandırıldığı tespit edildi.

76 ŞÜPHELİ

Türk polisi ve Almanya federal polis teşkilatının irtibatlı olarak yaptığı çalışmada, bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Almanya ve Türkiye’de bu sabah başlatılan operasyonda 76 şüphelinin yakalanmasının hedeflendiği belirtildi.

İstanbul, Antalya ve Muğla 31 Türkiye,5 Alman 36 şüphelinin, Almanya’da ise 21 Alman vatandaşı, 15 Türk, ikisi Brezilyalı, biri Arnavut kökenli, biri Polonya uyruklu 40 şüphelinin yakalanmasının hedeflendiği öğrenildi.Şüphelilere karşı başlatılan operasyonun sürdüğü öğrenildi.