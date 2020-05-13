Türk ve Azerbaycanlı akademisyenler Kovid-19'un etkilerini değerlendirdi

BAKÜ (AA) – Türk ve Azerbaycanlı akademisyenler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik ve toplumsal etkilerinin tartışıldığı atölye çalışmasında video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Azerbaycan Teknik Üniversitesi (ATÜ) ve Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı Ekonomik Reformları Araştırma Merkezince düzenlenen toplantıya her iki ülkeden çok sayıda rektör, ekonomi uzmanı, akademisyen ve siyasetçi katıldı.

ATÜ Rektörü Prof. Dr. Vilayet Veliyev'in moderatörlüğündeki toplantıda Kovid-19'un bölge ve dünya üzerindeki etkilerini değerlendiren sunumlar yapıldı.

Veliyev, hem Azerbaycan hem de Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelede başarılı performans sergilediğini belirtti.

Dünyanın gelecekte de farklı virüs ve benzeri tehditlerle karşı karşıya kalacağını dile getiren Veliyev, Türk ve Azerbaycan üniversitelerinin bu tehditlerle mücadele edecek kaliteli kadroların yetiştirilmesi için iş birliklerini daha da artırması gerektiğini vurguladı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kovid-19'la mücadeleden insanlığın çıkarması gereken dersler olduğunu belirterek, bu mücadelede bütün insanlığın ortak hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Salgınla mücadelede Türkiye'nin başarılı olduğunu ifade eden Yaman, AK Partinin sağlık alanına çok yatırım yaptığını, bunun sonuçlarının da bugün görüldüğünü söyledi.

Yaman, şehir hastanelerinin salgınla mücadelede başarısını ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.