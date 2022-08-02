Türk ve Bulgar polisinden İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Bulgaristan polisiyle ortak yapılan operasyonda bir villaya düzenlenen baskında, 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Habip ATAM

Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon, 28 Temmuz’da düzenlendi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir uyuşturucu şebekesi belirledi.

Bulgaristan’la bağlantılı olan çeteyle ilgili Narkotik Daire Başkanlığına bilgi verildi. Ardından Bulgar güvenlik güçleriyle iletişime geçildi. Türk polisi ve Bulgar güvenlik güçleri ortak çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dosya kapsamında, Bulgaristan polisi ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Silivri, Küçükçekmece, Avcılar ve Fatih’te 2’si Bulgaristan uyruklu toplam 10 şüpheli yakalandı.

30 KİLO UYUŞTURUCU

Silivri’de bulunan bir villaya düzenlenen baskında, adresin uyuşturucu ve uyarıcı hap sentez merkezi olarak kullanıldığı anlaşıldı. Yapılan aramalarda, 30 kilo 158 gram katı ve sıvı halde kimyasal uyuşturucu ve uyarıcı madde, 50 gram Marijuana, bir hassas terazi ele geçirildi.

ALTI TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden 6’sı tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükmü uygulandı.

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