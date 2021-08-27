Türk ve Suriyeli işçiler yan yana grevde

Gaziantep’te ünlü bir markanın terlik fabrikasında çalışan biri Türk, diğeri Suriyeli iki işçi, sendika üyesi oldukları gerekçesiyle iş akitleri tek taraflı olarak feshedilerek işten çıkarıldı. İki işçi kararı protesto etmek ve haklarını elde etmek için grev başlatırken, aynı fabrikadan daha önce de 5 işçinin aynı gerekçeyle işten ayrılmak zorunda kaldığı ileri sürüldü.

Ahmet KAYA

Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan Akınal Bella’da 10 yıldan bu yana çalışan Aydın Göçmen, iddiaya göre DİSK Tekstil İş Sendikası’na üye olduğu gerekçesiyle, “Ya sendika üyeliğinden vazgeçersin, ya da iş akdin sona erer” şeklinde uyarıldı. Ancak, Göçmen, fabrika yönetiminin sendika üyeliğini sona erdirmesi yolundaki isteğini reddedince yıllık izindeyken iş akdi feshedildi. Gerekçe olarak da bir makineye zarar verdiği gösterildi. İddiaya göre Göçmen’in vardiya amiri bile bu konuda tutulan tutanağı imzalamamasına rağmen, yönetim kararından geri adım atmadı. Bunun üzerine Aydın Göçmen de, çalıştığı iş yerinin önünde tek kişilik greve başladı.

SURİYELİ İŞÇİ DE 1,5 YILDIR ÇALIŞIYORDU

Göçmen’in atıldığı iş yeri önündeki tek kişilik grevin 16. gününde, bu kez de aynı fabrikada 1.5 yıldır işçi olarak çalışan Suriye uyruklu Muhammed Nebhan’ın sendika üyesi olduğu ve başka arkadaşlarına da sendika üyesi olmaları için telkinde bulunduğu gerekçesiyle işten çıkarıldı. Bunun üzerine, Akınal Bella’nın önünde biri Türk, diğeri Suriyeli iki işçi sendikal haklarının engellenerek iş akitlerinin feshedilmesini protesto için greve başladı.

“BEN BU ADAMLA BİRLİK OLMAZSAM HAKKIMI ALAMAM”

DİSK Tekstil Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen sosyal medya hesabından, daha önce birlikte çalıştığı Suriyeli Muhammed Nebhan ile grev yapan Aydın Göçmen’in kendisine ‘Dün böyle düşünmüyordum. Ama, şimdi Suriyeli işçiyle aynı patrona karşı hak mücadelesi veriyorum. Ben bu adamla birlik olmazsam hakkımı alamam’ dediğini aktardı. Türkmen, “Sadece bu söz mülteci düşmanlığının ve ırkçılığın hangi sınıfın çıkarına olduğunu özetlemiyor mu?” yorumu da yaptı. Türkmen, grevci işçilerin sonuna kadar yanında olduklarını belirterek, “O iş yerine sendika girecek” dedi.

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