Türk yetkililer, Reuters’a açıkladı: Taliban Kabil Havalimanı için Türkiye’den destek istedi

Reuters’ın haberine göre, Türk yetkililer Taliban’ın Kabil Havalimanı’nın işletilmesi için Türkiye’den destek talebinde bulunduğunu söyledi. Yetkililer, nihai kararın yabancı birliklerin Afganistan’dan çekilmesi için son tarih olan 31 Ağustos itibarıyla verileceğini belirtti.

İki Türk yetkilinin verdiği bilgiye göre, Taliban Afganistan’daki yabancı birliklerin çekilmesinden sonra Kabil Havalimanı’nın işletilmesi için Türkiye’den teknik destek talebinde bulundu.

Türk yetkililerden biri, Afganistan’da 20 yıl sonra yönetimi ele geçiren Taliban’ın bu isteğinin Türkiye’yi tehlikeli bir görevi kabul edip etmeme konusunda zor durumda bıraktığını belirtti.

Afganistan’daki NATO misyonun bir parçası olan Türkiye’nin Kabil Havalimanı’nda çok sayıda askeri bulunuyor.

“TÜRK ASKERLERİ OLMADAN RİSKLİ BİR İŞ”

Reuters’in haberine göre, adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Türk yetkili, “Türk askerleri olmadan (havalimanındaki) çalışanların güvenliğini sağlamak riskli bir iş” dedi.

Taliban ile bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü belirten aynı yetkili, birliklerin çekilmesine yönelik hazırlıkların ise tamamlandığını belirtti.

Bir başka yetkili ise planların şu anda net olmadığını ve nihai kararın yabancı birliklerin ülkeden çekilmesi için son tarih olan 31 Ağustos itibarıyla verileceğini söyledi.

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