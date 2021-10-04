Türkan Şoray Ekrem İmamoğlu’na tekrar tekrar teşekkür etti! Görünce çok şaşırdı!





İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sarıyer Rumelihisarüstü Mahallesi’ndeki Türkan Şoray İlkokulu’nu, pandemi döneminde yeniden inşa etti. İBB ve Sarıyer Belediyesi iş birliği ile yenilenen okul, yeni eğitim-öğretim dönemi ile birlikte hizmet vermeye başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, adını taşıyan okulu, Türk sinemasının “Sultan”ı Türkan Şoray ile birlikte ziyaret etti. İmamoğlu, Genç ve Şoray’ı misafir eden okul müdürü Didem Tosun, 10 derslikte ve biri özel eğitim kapsamındaki 3 ana sınıfında toplam 270 öğrencileri olduğu bilgisini paylaştı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #türkanşoray #ibb #ibbtv #imamoğlu #sarıyer #türkanşorayortaokulu #haber #gündem #yurttaştv