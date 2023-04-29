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28 Nisan 2023
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Türkbank operasyonu hızlanacak

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) seçim öncesi ihalesini yaptığı Türk Ticaret Bankası’na (Türkbank) resmi onay gelmeden talipli şirketin uzmanlarının banka hesaplarını incelediği iddia edildi.

‘OLACAK İŞ DEĞİL’

Bankada altın hisse sahibi olduğunu ilan eden Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay, ihalede 455 milyon liralık teklifi veren İhracatı Geliştirme A.Ş.’nin (İGE) genel müdürünün uzmanlarla Türkbank’a geldiği ve uzmanların günlerce banka hesaplarını incelediğine ilişkin bilgiler aldıklarını belirtti. Satış işleminin sonuçlanabilmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) onayının gerektiğini, Rekabet Kurulu (RK) onayı olmadan da ihale sürecinin onaylanmayacağını anlatan Tunay, “Devir işlemleri bitmiş gibi talipli şirkete bankanın kapıları açılıyor, gizli hesaplarının incelenmesine izin veriliyor. Olacak iş değil” dedi. Öte yandan seçimlerden önce Türkbank’ın İGE A.Ş’ye satışının resmen onaylanması için yoğun çalışmaların yapıldığı belirtildi. Satışa itiraz eden Türkbank Munzam Vakfı’nın 2 Mayıs itibarıyla iptal davası açacağı öğrenildi.

‘Bakan Muş gelecek’ iddiası

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’ın yaptığı İGE A.Ş’nin bankada inceleme yaptığı öne sürülürken, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un da bankayı ziyarete geleceği, ziyaret nedeniyle banka personelinin izinlerinin kaldırıldığı öğrenildi. BDDK ve RK’nin satışa onay verdiği ancak açıklamanın yapılmadığı iddia edildi.

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