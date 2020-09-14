Turkcell ana sponsorluğundaki milli atletler Balkan şampiyonasını zirvede tamamladı

İSTANBUL (AA) – Turkcell ana sponsorluğundaki milli atletler Balkan şampiyonasını ilk sırada tamamladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde başarılarla dolu bir döneme geçen Türk atletizminin genç yıldızları, 50. Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası’nda zirveyi kimseye bırakmadı.

İstanbul'da gerçekleştirilen şampiyonada milli sporcular; 14'ü altın madalya olmak üzere toplam 40 madalya kazanarak ilk sıradaki yerini aldı.

Toplam 42 branşta madalya dağıtılan organizasyonun ilk gününde 23 madalya kazanan ay-yıldızlı atletler, ikinci günü ise 17 madalya ile noktaladı. Bu sonuçla Türkiye, Ukrayna ve Hırvatistan'ın önünde şampiyon oldu.

50. Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular şu şekilde sıralandı:

"Erkekler 100 metrede Umut Uysal, erkekler 400 metrede Kubilay Ençü, erkekler 1.500 metrede Devrim Kazan, erkekler 5 bin metrede Mahsum Değer, erkekler 400 metre engellide Berke Akçam, erkekler 3 bin metrede Devrim Kazan, erkekler 110 metre engellide Serhat Bulut, erkekler 3 bin metre engellide İbrahim Karateker, kadınlar 3 bin metrede Rümeysa Coşkun, kadınlar üç adım atlamada Gizem Akgöz, kadınlar disk atmada Münevver Hancı, kadınlar gülle atmada Pınar Akyol, kadınlar 5 bin metrede Tuğçe Özkan"

– Gümüş ve bronz madalya alan isimler

Savaş Parlak, İslam Taşçı, Ali Eren Ünlü, Ömer Amaçtan, Tibet Sancak, Tayyip Arslan, Zülha Armutçu, Meryem Aygün, Urkuş Işık, Sıla Simay Harman, Beyza Baş, Esra Türkmen, Büşra Hatun Ekinci, Yaren Yıldırım ve Gizem Akgöz şampiyonadan gümüş madalyayla ayrıldı.

Bronz madalya alan isimler ise Oğuz Uyar, Orhan Baştürk, Onur Çaparoğlu, Oğuz Uyar, Yunus Emre Kızıl, Süreyya Yıldız, Şevval Özdoğan ve Zeynep Çaylak şeklinde sıralandı.