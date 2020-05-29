Turkcell Gönüllüleri'nden çocuklara Mutlu Masallar

İSTANBUL (AA) – Sosyal sorumluluk alanında pek çok başarılı çalışmaya imza atan Turkcell Gönüllüleri, bu kez Mutlu Masallar projesi kapsamında 111 masal seslendirdi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Gülmek İyileştirir Derneği iş birliği ile hayata geçen proje kapsamında oluşturulan masal kayıtları, kanser tedavisi gören çocukların bayramda yüzünü güldürdü.

Turkcell Gönüllüleri, son derece anlamlı ve ses getiren yeni bir sosyal sorumluluk projesini daha hayata geçirerek, Mutlu Masallar projesi kapsamında 111 masal seslendirdi.

Yaklaşık 200 Turkcell çalışanı, kanserle mücadele eden çocukların yüzlerine tebessüm kondurabilmek ve onları mutlu edebilmek için psikolog onaylı masalları evlerinden seslendirdiler.

Üzerine müzik eklenen kayıtlar 23 Mayıs Cumartesi günü, Ramazan Bayramı arifesinde hazır edildi. Ardından, masal kayıtları Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Çocuk Hematoloji ve Onkoloji bölümünde tedavi gören 60 çocuğa, Turkcell çalışanlarının bayram kutlama mesajlarıyla birlikte ulaştırıldı.

Masal kayıtlarıyla birlikte dünya sizinle güzel, sizinle çok renkli, güzel yüzünüz her zaman gülsün, hayal gücünüz sizi hiçbir zaman terk etmesin, masallarla büyüyen masal gibi ömrünüz olsun gibi dilekler içeren kartlar alan çocuklar, bu güzel bayram hediyesiyle hem moral buldular hem de birbirinden güzel masallar dinleyerek keyifli vakit geçirdiler.

Turkcell'li abileri ve ablaları, masalları seslendirirken çektirdikleri fotoğrafları da çocuklarla paylaşmayı ihmal etmedi.