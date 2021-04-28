Turkcell Kadın Futbol Ligi

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Alaturka Online
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ANTALYA (AA) – Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde normal süresi 1-1 tamamlanan maçta Ataşehir Belediyespor'u uzatmalarda 3-1 mağlup eden Beşiktaş, yarı finale yükseldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan çeyrek final maçında, Beşiktaş ile Ataşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 tamamlandı. Uzatma bölümlerinde 2 gol bulan Beşiktaş, müsabakayı 3-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Beşiktaş'ın gollerini 83. dakikada Kader Hançar, 102 ve 114. dakikalarda Gizem Gönültaş attı. Ataşehir Belediyespor'un tek golünü ise 30. dakikada Ümran Özev kaydetti.

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