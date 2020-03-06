Turkcell’de kimler geldi kimler gitti?

Sermaye Piyasası Kurumu tarafından yayımlanan haftalık bültene göre Turkcell’e üç bağımsız yönetim kurulu üyesi atandı. Turkcell’in yönetim kuruluna Nail Olpak, Tahsin Yazar ile Afif Demirkıran’ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atandığı belirtildi.

Buna karşın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ve Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler görevlerinden ayrıldı.

MAAŞLARI İLE ELEŞTİRİLİYORDU

Himli Güler daha önce pek çok kurumdan aldığı maaşlar ile eleştiriliyordu. Geçen yaz aylarında Güler’in aylık 250 bin TL’ye varan gelirini Sözcü Gazetesi gündeme getirmişti. Güler Turkcell ve Çin bankası ICBC’nin yönetim kurulu üyesi olarak maaş alıyor, eski milletvekili sıfatı ile emekli maaşı alıyor ve belediye başkanı aylığı elde ediyordu. Güler eleştirilerin ardından ICBC’deki görevinden istifa etmişti. Bunun ardından Güler’in Turkcell’deki yönetim kurulu üyeliği de sonlanmış oldu.

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Peki ya Turkcell’e atanan yeni yönetim kurulu üyeleri kim? Nail Olpak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürütüyor. Olpak bir dönem MÜSİAD Başkanlığı da yapmıştı. NORA Elektrik Malzemeleri A.Ş, PAK YATIRIM A.Ş. ve OMN A.Ş’yi kurdu. Halen, iki şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını, üçüncü şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğini ve bu şirketlerin ortağı olduğu şirketlerin Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütmekte.

Tahsin Yazar, Çalık YEDAŞ ve ARAS EPAŞ’ın Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. 12.01.2016 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na Bakan Müşaviri olarak atandı. 01.08.2018 tarihinden itibaren de Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Müşaviri olarak atandı. 22.03.2016 tarihinde yapılan Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. ( EPİAŞ) Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Tahsin Yazar evli ve iki çocuk babası.

ESKİ MİLLETVEKİLİ DE VAR

Afif Demirkıran, TEAŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Vakıf Enerji ve Madencilik AŞ Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 22. Dönemde Batman ve 23. Dönemde Siirt Milletvekili seçildi. 22. Dönemde AGİTPA Türk Grubu Üyeliği ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği ile 22 ve 23. Dönemde Türkiye-İspanya Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerini yürüttü. 23. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi, 24. Dönemde ise Başkanı oldu.

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