TÜRKEN – ABD Vakfı’nın New York’ta milyonlarca dolarlık gökdelen inşaatı durduruldu

TÜRKEN Vakfı’nın New York- Manhatan’da yaptırdığı milyonlarca dolarlık gökdelen inşaatı (Türken Evi) Belediye İnşaat Dairesi tarafından durduruldu.

TÜRKEN – ABD Vakfı’nın New York’ta milyonlarca dolarlık gökdelen inşaatı durduruldu

Ensar ve Türgev Vakıfları’nın ortaklaşa ABD’de kurduğu ‘TÜRKEN- USA’ Vakfı dünyanın en pahalı emlak kentlerinden New York- Manhattan’da 20 milyon dolara satın aldığı eski bir binanın yerine 21 katlı (TÜRKEN EVİ) yapmak üzere 2018 yılında temeli atıldı.

TÜRGEV adına Bilal Erdoğan, ENSAR Vakfı adına da İsmail Cenk Dilberoğlu’nun referans mektubuyla ABD’de 2014 yılında kurulan ‘Türken-USA’ Vakfı, 21 katlı gökdelen için “General Contractor CNY LLC” inşaat şirketiyle anlaşmıştı. (Erdoğan ve Dilberoğlu, iki vakıf temsilcisi olarak , Amerika’nın Delaware Eyalet Dışişleri Bakanlığına ‘Turken Foundation, Inc’ için gönderilen 15 maddelik 4 sayfa ‘kuruluş belgesi’ başlıklı müracaat formunda, Türken Vakfı’nın amaçlarını sıralıyor, ‘Türk ve Müslüman öğrencilere güvenli, destekleyici, kültürel uygun konut sağlaması’ taahhüdünde bulunuyorlar.)

Manhattan’da ‘300 East 41st Street, New York, NY’ adresindeki binanın 50 milyon dolara malolacağı belirtiliyor.

‘Türken Evi’ inşaatı hızla ilerlerken, yarısı tamamlanmadan New York Belediyesi İnşaat Dairesi 4 Ocak günü şikayet üzerine ‘inşaatı durdurma’ kararı aldı.

Yapılan 4 şikayette ‘inşaatın etrafında güvenlik ağı olmadığı, acil durumlarda tek çıkış bulunduğu, bu çıkışın da önünde inşaat artıkları bulunduğu, inşaat sahasının bakımsız olduğu, çalışma saatleri dışında çalışıldığı, hafta arası saat 7’den önce çalışmaya başlandığı, çimento kamyonunun bir arabaya çarpıp zarar verdiği, kaldırıma yayıldıkları, geceleri ışık koymadıkları, yayaların sokakta yürümek zorunda kaldığı, inşaatın izinsiz hafta sonları da devam ettiği vs’ yer alıyor.

ABD resmi belgelerinde TÜRKEN Vakfı’na sadece 2014 -2017 mali yılı sonuna kadar ’54 milyon 250 bin dolar’ bağış yapıldığı bilgisi var.

Vakfa milyonlarca dolar bağış yapan belediye, şirket yada kişilerin isimleri saklı tutuluyor, şimdiye kadar açıklanmadı.

ENSAR ve TÜRGEV’in ABD uzantısı TÜRKEN Vakfı ayrıca ünlü boksör Muhammed Ali’nin, Michigan’daki çiftlik evini 2 buçuk milyon dolara çiftliğini satın almıştı.

Yılmaz Polat / Washington /Tele 1