Türkiye 2021’de aşıya kaç dolar ödedi, rezervden mi karşılandı?

TÜİK rakamlarına göre, Türkiye corona virüsü aşılarına 2021 yılında toplamda 2 milyar 18 milyon dolar ödedi. İthalat ödemesi için döviz ihtiyacını karşılayan yer alarak Merkez Bankası’na işaret edildi.

Emre DEVECİ

Cumhurbaşkanı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan’ın dün katıldığı bir canlı yayında, Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde geçen hafta yaşanan sert düşüşe ilişkin soruya verdiği yanıt dikkat çekti.

“Merkez Bankası bu konuda bir açıklama yapacaktır” diyen Aşan, “Botaş’ı, savunma sanayisini, Pfizer’ı, ilacı, bunların hepsini rezervden ödüyoruz ama bunlar bu kadar tutar mı tutmaz mı emin olun bilmiyorum” dedi.

Normalde TCMB, sadece enerji ithalatçısı kamu iktisadi teşebbüslerinin, yani Botaş’ın döviz ihtiyacının bir kısmını doğrudan karşılıyordu.

Öte yandan, diğer kamu kuruluşlarının döviz ihtiyacı da Hazine üzerinden dolaylı olarak TCMB rezervinden karşılanabiliyor.

TCMB METNİNDE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİK

Ancak önceki gün yayımlanan TCMB’nin 2022 yılı para ve kur politikası metninde değişikliğe gidilerek, önceki metinlerde yer alan “Enerji ithalatçısı kamu iktisadi teşebbüslerinin döviz ihtiyacının gerekli görülen kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB tarafından piyasa koşullarına göre doğrudan karşılanabilecektir” ifadesi, yeni metinde “Kamu iktisadi teşebbüslerinin döviz ihtiyacının gerekli görülen kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB tarafından piyasa koşullarına göre doğrudan karşılanabilecektir” şeklinde değiştirildi.

Bu nedenle, aşıları ithal eden kamu iktisadi teşebbüsü Devlet Malzeme Ofisi’nin de döviz ihtiyacını doğrudan Merkez Bankası’ndan karşılayıp karşılamadığı konusu merak konusu oldu.

Merkez Bankası, sozcu.com.tr’nin konuyla ilgili sorusuna, haberin yazıldığı sırada yanıt vermemişti.

TÜRKİYE NE KADAR ÖDEDİ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre, Türkiye, 2021 yılının Ocak-Kasım döneminde 2 milyar 18 milyon dolarlık (bugünkü kurla 26,4 milyar TL) corona virüsü aşısı ithal etti. Bu aşılar, TÜİK listesinde “İnsanlar için SARS ve ilişkili koronavirüs ‘SARS-CoV türleri’ aşıları” ifadesi ile yer aldı.

Toplamda 168 milyon 793 bin 33 doz corona virüsü aşısı ithal edilirken, doz başı fiyat yaklaşık 12 dolar oldu.

İthal edilen aşıların 7 milyon 59 bin dozluk kısmı ise ihraç edildi ve doz başına 13 dolardan toplamda 92 milyon dolarlık aşı ihracatı kayıtlara geçmiş oldu.

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