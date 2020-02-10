Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Yalçındağ: İkili ilişkilerde güven zedelendi, amacımız bu güveni yeniden oturtmak

Nisan ayında ABD’nin başkenti Washington’da gerçekleşecek olan 38. Amerikan-Türk Konferansı’nın tanıtım toplantısında konuşan Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, konferansa üst düzey katılım beklediklerini söyledi. Konferans kapsamında enerji, altyapı ve inşaat, dijital ekonomik, turizm, savunma sanayi başlıkları altında ikili ilişkilerin ele alınacağını açıklayan Yalçındağ “ABD ile Türkiye arasındaki ticaret ve yatırım potansiyelinin daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi için Türkiye-Amerika İş Konseyi eliyle kapsamlı faaliyetler yürütmekteyiz. Motivasyonumuz, Türk-Amerikan işbirliğinin her alanda her daim güçlendirilmesi, iki ülkenin birbirine olumlu tanıtılması ve karşılıklı iş fırsatlarının masaya yatırılmasıdır” ifadelerini kullandı.

‘Türk ve Amerikan başkanlarına 100 milyar dolar hedefi hatırlatıyoruz’

Türkiye ile ABD arasındaki güvenin zedelendiğine işaret eden Yalçındağ “İki ülke arasında sürekli bir problem yaşanması ve güven zedelenmesi söz konusu. Bizimse güveni tekrar oturtmamız lazım. 100 milyar dolar ticaret hedefinin nasıl gerçekleştirileceği konusuna eğilmeyi hem Türk hem de Amerikan başkanlarına sürekli hatırlatıyoruz. Onların koyduğu hedefin uygulanması için bu konuyu gündemde tutmak bizim işimiz. Yani ticari diplomasi…Ben iki ülkenin iş dünyasının konuya sahip çıkmasının siyasi yönetiminin de karar alırken daha hassas davranmasıyla sonuçlanacağını düşünüyorum. Türkiye’nin ABD’yle ilişkilerinin çok önemli olduğunu ve Türkiye’nin kaybedilecek bir ülke olmadığını düşünüyorum” dedi.

‘İş dünyasına görevler düşüyor’

ABD Ticaret Odası Türkiye ve Ortadoğu’dan sorumlu Başkan Yardımcısı Khush Choksy, Türkiye-ABD liderlerinin 100 milyar dolar ticaret hedefinin, iş dünyası tarafından uygulanmaya konulması gerektiğine işaret etti:

“İki ülke liderinin koyduğu bu ticaret hedefinin siyasiler tarafından uygulanmasını beklemek yanlış. Bu hedefi hayata geçirecek olan ülkelerin iş dünyasıdır. Ancak bu elbette ABD Ticaret Odası’nın hedefidir ve şirketlerin de bu konuda hevesli olduğunu hatırlatmak gerekir.”

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