Türkiye ağlarken ihale sıkıntısına düştüler

Türkiye Kömür İşletmeleri, 14 Ekim’de yaşanan faciadan 3 gün sonra tanıtım filmi sözleşmesi imzaladı. 20 Ekim’de de çim ihalesi düzenledi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı Amasra Maden Ocağı’nda 14 Ekim’de yaşanan faciada, 42 madencinin şehit olması Türkiye’yi yasa boğarken, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) belgesel çekimi ve futbol sahasına çim yüzey yaptırmak için ihaleye çıktı.

TKİ, kurumun belgesel filmini çektirmek üzere 22 Eylül’de ihaleye çıktı. Faciadan üç gün sonra, 17 Ekim’de bir reklam tanıtım firması ile belgesel filmi için 695 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

2.4 MİLYON LİRALIK ÇİM İHALESİ

Bir diğer ihale ise TKİ Genel Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan futbol sahasının sentetik çim yüzeyinin yenilenmesi için 20 Ekim’de düzenlendi. Çim yüzey düzenlemesine 2.4 milyon TL ödendi. İhaleye son teklif 20 Ekim tarihinde alındı. Futbol sahasının çimlendirilmesi için çıkılan ihalede bir spor yapı inşaat firması ile 2 Kasım 2022 tarihinde 2 milyon 412 bin TL’lik sözleşme imzalandı.