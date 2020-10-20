Türkiye Akarsu Slalom Şampiyonası yapıldı

RİZE (AA) – Ri̇ze'ni̇n Ardeşen ilçesinde 2020 Türkiye Akarsu Slalom Şampiyonası düzenlendi.

Vali̇ Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafti̇ng Parkuru'nda gerçekleştirilen organizasyonda, kadın ve erkeklerde, yıldız, genç ile büyükler kategorisinde 8 kulüpten 70 sporcu mücadele etti.

Büyük erkekler K1'de Mustafa Arda Acar, genç erkekler K1'de Kamil Kaçar, büyük erkekler C1'de Dursun Can Karaduman, genç erkekler C1'de Muhammet Usta, yıldız erkekler K1'de Mustafa İnce ve yıldız erkekler C1'de Mustafa Parlak birinci oldu.

Büyük kadınlar K1 kategorisinde Gamze Polat, genç kızlar K1 ve C1'de Rabia Arslan, büyük kadınlar C1'de Kader Korkmaz ve genç kızlar Rabia Arslan, Yıldız kadınlar K1'de Fadime Kurt, Yıldız kadınlar C1'de ise Duygu Beyaz birincilik elde etti.

Yarışma sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.

Türki̇ye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavi̇t Kabakçı, AA muhabirine, akarsu slalom 2020 yılı faaliyetini Rize'de tamamladıklarını söyledi.

Kabakçı, 4 ilden 70 sporcunun yarışlara katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemi sonrası yaptığımız ilk ulusal faaliyet. Bugün burada Türkiye Şampiyonası'nı icra ettik. Dün gece yağmur yağdı. Hava şartları nedeniyle parkurda sporcularımız biraz zorlandı. Sporcularımız buna rağmen kıyasıya yarıştı. Gayet güzel geçti."

Sporcuların uzun süreden beri antrenman yaptıklarını dile getiren Kabakçı, "Yarışma ortamı yoktu. Burada biraz pandemiden dolayı getirmiş olduğu bir bitkinlik vardı. Bunu bir nebze gidermiş olduk. Sporcularımızın da son durumunu görmüş olduk." ifadelerini kullandı.