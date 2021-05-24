İSTANBUL (AA) – Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'u 89-82 mağlup eden Semt77 Yalovaspor, yarı finale yükseldi.
90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyotunu 24-20 önde tamamlayan ev sahibi ekip, devreye 49-42 de üstünlükle girdi.
Üçüncü çeyreği de 66-64'le önde bitiren Yalova takımı mücadeleyi 89-82 kazanarak seride 2-1 öne geçti ve üst tura yükseldi.
Semt77 Yalovaspor, yarı finalde Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol ile karşılaşacak