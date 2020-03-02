Türkiye bir savaşta mı? – Hayatın Rengi (1 Mart 2020)





Tuluhan Tekelioğlu'nun sunduğu Hayatın Rengi programında konuklar Gazeteci ve Tele1 Programcısı Zeynel Lüle, Dr. Ali Çerkezoğlu ve Gazetezi Yazar Nur Batur'du. Programda aynı zamanda Hatay B.B. Başkanı Lütfü Savaş ile röportaj da yer aldı. Tele1'e destek olmak için:

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