Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç: “Milli takımlarımız iyi bir hazırlık süreci geçirdi”

ANKARA (AA) – Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Milli takımlarımız iyi bir hazırlık süreci geçirdi. Macaristan'da madalyalar kazanarak sporcularımızın moral ve motivasyonunu yükseltmek istiyoruz." dedi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Debrecen şehrinde 7-13 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Boks Turnuvasına katılacak Olimpik Kadın ve Erkek Boks Milli Takımına başarılar dileyen Gözgeç, hazırlıkların Kastamonu Kadı Dağı Kamp Eğitim Merkezi'nde tamamlandığını ifade etti.

Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilecek organizasyonda millilere, antrenörler Cahit Süme, İshak Tiryaki, Nazım Yiğit, Vedat Demirkol ve Erkan Efe eşlik edecek.

Yarın Macaristan'a hareket edecek takım kafilesinde, kadınlarda Buse Naz Çakıroğlu, Aycan Güldağı, Esra Yıldız, Busenaz Sürmeneli, Şennur Demir, erkekler de ise Batuhan Çiftçi, Tuğrulhan Erdemir, Necat Ekinci, Serhat Güler, Bayram Malkan, Mücahit İlyas, Mehmetcan Işık ve Berat Acar yer alıyor.