Türkiye bu görüntülerle tanımıştı, yakalama kararı çıkarıldı

Açıklamada, Küçükçekmece İlçe Tarım Müdürlüğünün 25 Ocak’taki yazılı başvurusunun ardından yapılan incelemede, şüpheli Aytuğ K.’nin farklı zaman dilimleri içerisinde, ikamet ettiği sitedeki sahipsiz evcil hayvanlara eziyet ettiği ve kötü muamelede bulunduğunun anlaşılması üzerine savcılıkça soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Dün “Bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme” suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiği aktarılan açıklamada, “Söz konusu karara Cumhuriyet Başsavcılığımızca itiraz edilmiştir. İtiraz üzerine Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştır.” ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Atakent Mahallesi’ndeki bir sitede 5 Ocak’ta bina girişinde kediye eziyet ettiği belirlenen Aytuğ K. polislerce gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından “Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet etmek” suçundan adliyeye sevk edilmişti. Şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

Hakkında 2019 yılında da hayvanlara eziyet ettiği gerekçesiyle işlem yapılan şüphelinin kediyi tekmelediği anlar da güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.