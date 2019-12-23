“EĞER SİZDEN SOKAKLARI SÜPÜRMENİZ İSTENİRSE MİCHEANGELO’NUN RESİM YAPTIĞI, BEETHOVEN’IN BESTE YAPTIĞI VEYA SHAKESPEARE’İN ŞİİR YAZDIĞI GİBİ SÜPÜRÜN. O KADAR GÜZEL SÜPÜRÜN Kİ, GÖKTEKİ VE YERDEKİ HERKES DURUP, BURADA DÜNYANIN EN İYİ ÇÖPÇÜSÜ YAŞIYORMUŞ DESİN.” BU ÜNLÜ SÖZÜN BİR GÜN TÜRKİYE'YE UYARLANABİLECEĞİ HİÇ AKLINIZA GELİR MİYDİ..TÜRKİYE, BİR SOKAK DÜĞÜNÜNDE HEM OYNAYIP HEM TEMİZLİK YAPAN İŞÇİYE HAYRAN KALDI. ONUN NEŞE SAÇAN BU VİDEOSUNU İZLEYEN BELDEİYE BAŞKANI DA İŞÇİSİNE BİR MAAŞ İKRAMİYE VERDİ. Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Türkiye bu işçiye hayran kaldı!