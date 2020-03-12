



Tele 1 ekranlarında yayınlanan Merdan Yanardağ ve Emre Kongar’ın sunduğu ‘18 Dakika’ programında, koronovirüs için yapılan güvenlik toplantısı ele alındı. Merdan Yanardağ, Sağlık Bakanı’nın “2 ay direnelim, yazın virüsün etkisi azalıyor.” ifadelerini eleştirdi. Sağlık Bakanı’nı gayriciddi olarak belirten Yanardağ, “Bu virüse karşı dişinizi sıkın ne demek? Ben derhal Sağlık Bakanı’nın istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye bu Sağlık Bakanı ile koronavirüs ile mücadele edemez. Gayri ciddi çünkü…” ifadelerini kullandı. Tele1'e destek olmak için:

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