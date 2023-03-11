Türkiye, Büyükelçisi Devrim Öztürk’ü bulamadı

Antakya’da 12 katlı Rönesans Rezidans , depremde yerle bir oldu. Enkaz altında kalan çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Kaç kişinin öldüğü henüz açıklanmayan rezidensın enkazı ise iş makineleriyle 24 Şubat’ta kaldırıldı.

Cennetten bir köşe olarak reklamı yapılan rezidansta 250 adet konut bulunuyordu. O konutlar yüzlerce kişiye mezar oldu. Enkaz kaldırma çalışmaları sona erdiğinde kayıtlara göre 80 kişi kayıptı…

Rönesans enkazının altında kalan yüzlerce insan arasında bir de Büyükelçi vardı. Büyükelçi Devrim Öztürk. 30 yılı aşkın süredir Dışişleri Bakanlığı’nda çalışan Devrim Öztürk, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi görevini yürütüyordu.

Büyükelçinin yakınları depremden hemen sonra gittikleri enkazın başından bir an dahi ayrılmadı. İlk günlerde sağ çıkanlar onlara umut oldu. Ancak günler ilerledikçe umutlar azaldı.

Yaklaşık 15-20 gün sonra enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Yakınları, Devrim Öztürk’ün ne cansız bedenine ulaşabildi, ne de izine rastladı. İsmi hiçbir listede yoktu.

Kayıp aileleriyle birlikte DNA ve parmak izi bıraktılar ama bir eşleşme olmadı. Tüm cenazelerin fotoğraflarına tek tek bakıldı. Ondan da bir sonuç çıkmadı.

YETKİLİLER SESSİZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu en son 26 Şubat günü bölgede yaptığı açıkamada Büyükelçi Devrim Öztürk’e ulaşamadıklarını şu ifadelerle açıkladı:

“Vatandaşlarımızdan bazı ihbarlar geliyor. Henüz daha ulaşamadığımız yakınları var. Hatay Antaklay’da görev yapan büyükelçimiz Devrim Öztürk dahil ulaşamadığımız kişiler var.”

DAKKA’DAN GELMİŞTİ

Büyükelçi Devrim Öztürk, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. Aynı yıl Dışişleri Bakanlığı’na girdi. Çeşitli görevlerin ardından 2009-2013 yıllarında Hamburg Başkonsolosluğu’nu yürüttü. Güney Asya Genel Müdür Yardımcılığı’nda Daire Başkanı olarak görev yaptı.. 2015-2019 arasında Bangladeş Dakka Büyükelçisi oldu. Aralık 2021’de Hatay Temsilciliği’ne atandı. Evli ve 2 çocuk babası…