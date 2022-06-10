Türkiye çıldırdı! 10 günde 8 akraba cinayeti!

Annesini öldüren çocuk, yeğenlerini öldüren amca, baldızını öldüren enişte, eniştesini öldüren kayınbirader… Türkiye’de akraba cinayetleri her geçen gün artıyor… Son 10 günde yedi farklı şehirde sekiz cinayet işlendi.

Sozcu.com.tr

Türkiye’de şiddet olaylarının dozu her geçen gün artıyor. En basit trafik kavgası cinayetle biterken, eski kocalar eşlerini sokak ortasında katlederken, akraba cinayetleri de artış gösterdi. Son 10 günde yedi farklı şehirde sekiz cinayet işlendi.

ANNESİNİ İPLE BOĞDU

10 Haziran: Sakarya’nın Erenler ilçesinde 21 yaşındaki O.K,. ailevi nedenlerle tartıştığı 42 yaşındaki babası H.K.’yi silahla vurarak öldürdü.

9 Haziran: Bursa’da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 23 yaşındaki Halil İbrahim Y., 45 yaşındaki annesi Yıldız Y.’yi boğarak öldürdü.

7 Haziran: Denizli‘de aile içi şiddet iddiasıyla evden uzaklaştırma kararı verilen 27 yaşındaki Ferhat Evren, bir yaşındaki bebeğinin annesi İrem Evren’i (18) beş kurşunla öldürerek kayıplara karıştı.

DÖRT ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE KATLETTİ

6 Haziran: Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Mehmet Bilsen, boşanma aşamasındaki eşi Hatice Bilsen’i dört çocuğunun gözü önünde öldürdükten sonra intihar etti.

6 Haziran: Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunan Cevat Kuzdere, yeğenleri Necmettin, eşi Hanım ve diğer yeğeni Süleyman Kuzdere’yle tartıştı. Amcası Cevat Kuzdere’nin ateş açması sonrası Necmettin Kuzdere öldü.

4 Haziran: Kütahya’da Mehmet Ali B., husumetli olduğu eniştesi Hasan Hüseyin Bakan’ı (50) sokak ortasında vurarak öldürdü.

3 Haziran: Bursa’da, aralarında önceden husumet bulunan amca M.G. (50), bağ evine giden yeğenleri Ş.G. (20) ve F.G. (19) ile tartıştı. M.G. yeğenlerini silahla vurdu. Kurşunların hedefi olan iki kardeş hastanede can verdi.

BALDIZA DOKUZ KURŞUN

1 Haziran: Çorum’da Emrah Ö. ile sokakta karşılaştığı eşi, kayınvalidesi ve baldızı arasında tartışma çıktı. Bu sırada Ezgi Taşıran, annesinden cep telefonundaki Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basmasını istedi. Emrah Ö. de belinden çıkardığı tabanca ile Ezgi Taşıran’a 9 el ateş edip öldürdü.

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