Türkiye-Çin maçında dikkat çeken bayrak! Akşener de oradaydı

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Çin ile karşılaşmasını tribünden takip eden İYİ Parti lideri Akşener, Doğu Türkistan bayrağı açtı, “Türkistan Türk’tür, Türk kalacak” sloganlarına eşlik etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın, FIVB Milletler Ligi’nin 2. maçında Ankara’da Çin ile oynadığı karşılaşmasına katıldı.

İYİ Parti lideri Akşener’e partisinin Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır da eşlik etti.

AKŞENER: CANINIZ SAĞ OLSUN

Filenin Sultanları’nın 3-1 mağlup olduğu karşılaşmayı İYİ Parti lideri Akşener, tribünden takip etti. Maç sonunda paylaşımda bulunan Akşener, “Yolumuz daha çok uzun kızlar…Canınız sağ olsun; bundan sonraki maçlar bizim olsun! İyi ki varsınız!” diyerek tesellide bulundu.

“TÜRKİSTAN TÜRK’TÜR, TÜRK KALACAK”

Akşener’in bulunduğu trbiünde Doğu Türkistan bayrağı açıldı, “Türkistan Türk’tür, Türk kalacak” sloganları atıldı. Akşener de sloganlara alkış tutarak eşlik etti.

POLİSTEN MÜDAHALE

Bayrak salondaki seyircilerden büyük alkış aldı. Polisin müdahale girişimine parti yöneticileri engel oldu. Polisin uyarı yaptığı görüntüler de parti yöneticilerinin kamerasına yansıdı.

“SESSİZ KALMAYACAĞIZ”

İYİ Parti’den yapılan açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, Filenin Sultanları’nın Çin ile karşılaşmasını, Doğu Türkistan bayrağı açarak izledi. Esaret altındaki soydaşlarımızı unutmayacak, uğradıkları zulme sessiz kalmayacağız!“ denildi.

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