Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olağan genel kurul toplantısı düzenlenecek

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022 yılına ait 91. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2023 Salı günü saat 14.00’te, Hacı Bayram Mahallesi İstiklal Caddesi No:10 06050 Ulus Altındağ/Ankara adresindeki İdare Merkezi Hizmet Binasında yapılacak.
Pay sahipleri veya temsilcileri, Genel Kurul Toplantısına Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan “Elektronik Genel Kurul Sistemi” (e-GKS) aracılığı ile veya toplantı mahallinde fiziki olarak katılabilir.